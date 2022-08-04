Для поддержки и троллинга: в финских городах на границе с РФ будет звучать гимн Украины

В приграничные города регулярно приезжают за покупками жители России, которым финны разными способами напоминают о войне, развязанной против украинцев.

Власти финского города Лаппеенранте, который находится в 20 км от российской границы, приняли решение ежедневно до конца августа включать по вечерам гимн Украины, пишет Yle. Государственный гимн будет греметь с крыши городского театра Лаппеенранты в центре города каждый вечер в 19:30. Также власти планируют осветить здание ратуши сине-желтыми цветами, помимо этого украинские флаги вывесили на флагштоке перед мэрией и в местном порту.

Финское издание отмечает, что в соседнем городе Иматра гимн Украины ежедневно звучит с конца июля. От Иматры до российской границы менее 10 км, соответственно, в хорошую погоду звуки музыки Михаила Вербицкого могут доноситься до пограничного перехода.

В еще одном финском городе — Хамине — украинский флаг развевается над Флаговой башней с июня.

На что хотят обратить внимание финны?

С помощью этих акций финны хотят продемонстрировать поддержку украинцев, а также напомнить многочисленным российским шопинг-туристам, приезжающим в приграничные города за покупками, о развязанной Россией войне.

Местные журналисты задались вопросом, может ли Финляндия выразить свою позицию по поводу российской агрессии против Украины уже на границе, например, подняв там украинский флаг. Однако пограничники отвергли эту идею.

"Пограничная служба является государственным органом, и в этой роли она не занимает никакой позиции по политическим вопросам", — сказал менеджер по связям с общественностью штаба Пограничной службы Пяйви Каасинен.

[ + – ] Возвращающимся домой россиянам о развязанной их страной войне напоминают самодельные плакаты

В то же время 3 августа на обочине дороги, ведущей к пограничному переходу Ниирала, кто-то установил самодельные знаки на русском языке с антивоенными надписями. На плакатах содержатся призывы к русским туристам читать новости на русском языке на финских и шведских сайтах.

[ + – ] Такой билборд встречает россиян после пересечения границы с Финляндией

Ранее молодежное отделение "Коалиционной партии" выкупило место на билборде рядом с российской границей в Ваалимаа, чтобы напомнить россиянам о боли украинцев. Представители политической силы также обратили внимание на то, что благодаря туристическим визам граждане России могут обходить санкции и ездить в другие части Европы через Финляндию. Поэтому они призвали правительство запретить выдачу виз россиянам.

Напомним, весной литовские активисты окрасили в цвет крови озеро напротив посольства России в престижном районе Вильнюса Жверинас.