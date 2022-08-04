Для підтримки та тролінгу: у фінських містах на кордоні з РФ звучатиме гімн України

До прикордонних міст регулярно приїжджають за покупками жителі Росії, яким фіни різними способами нагадують про війну, розв'язану проти українців.

Влада фінського міста Лаппеенранте, яке знаходиться за 20 км від російського кордону, ухвалила рішення щодня до кінця серпня вмикати по вечорах гімн України, пише Yle. Державний гімн гримітиме з даху міського театру Лаппеенранте в центрі міста щовечора о 19:30. Також влада планує освітити будівлю ратуші синьо-жовтими кольорами, крім цього українські прапори вивісили на флагштоку перед мерією і в місцевому порту.

Фінське видання зазначає, що в сусідньому місті Іматра гімн України щодня звучить з кінця липня. Від Іматри до російського кордону менше ніж 10 км, відповідно, у хорошу погоду звуки музики Михайла Вербицького можуть долинати до прикордонного переходу.

У ще одному фінському місті — Хаміні — український прапор майорить над Прапоровою вежею з червня.

На що хочуть звернути увагу фіни?

За допомогою цих акцій фіни хочуть продемонструвати підтримку українців, а також нагадати численним російським шопінг-туристам, які приїжджають до прикордонних міст за покупками, про розв'язану Росією війну.

Місцеві журналісти запитали, чи може Фінляндія висловити свою позицію щодо російської агресії проти України вже на кордоні, наприклад, піднявши там український прапор. Проте прикордонники відкинули цю ідею.

"Прикордонна служба є державним органом, і в цій ролі вона не займає жодної позиції з політичних питань", — сказав менеджер зі зв'язків із громадськістю штабу Прикордонної служби Пяйві Каасінен.

[ + – ] Росіянам, які повертаються додому, про розв'язану їхньою країною війну нагадують саморобні плакати

У той же час 3 серпня на узбіччі дороги, що веде до прикордонного переходу Ніірала, хтось встановив саморобні знаки російською мовою з антивоєнними написами. На плакатах містяться заклики до російських туристів читати новини російською мовою на фінських і шведських сайтах.

[ + – ] Такий білборд зустрічає росіян після перетину кордону із Фінляндією

Раніше молодіжне відділення "Коаліційної партії" викупило місце на білборді поряд із російським кордоном у Ваалімаа, щоб нагадати росіянам про біль українців. Представники політичної сили також звернули увагу на те, що завдяки туристичним візам громадяни Росії можуть обходити санкції та їздити в інші частини Європи через Фінляндію. Тому вони закликали уряд заборонити видавання віз росіянам.

Нагадаємо, навесні литовські активісти пофарбували у колір крові озеро навпроти посольства Росії у престижному районі Вільнюса Жверінас.