Перед восхождением на Монблан понадобится внести похоронный депозит €15 000

Такая идея появилась после того, как группа альпинистов-любителей из Румынии попыталась совершить восхождение на вершину высотой 4 809 м в шортах, кроссовках и соломенных шляпах.

Альпинистам, желающим покорить самую высокую вершину Европы, понадобится внести депозит в размере 15 000 евро, на случай если им понадобится помощь спасателей или же если поход в горы завершится гибелью. Об этом сообщает The Daily Mail.

Это решение Жан-Марк Пейлекса, мэра муниципалитета Сен-Жерве-ле-Бен, решившего таким образом бороться с десятками аматоров, которые рискуют своими жизнями, несмотря на предупреждения.

Депозит состоит из двух частей: 10 тысяч евро охватывают затраты на работу службы спасения, а 5 тысяч евро пойдут на оплату похорон.

Через популярный маршрут Гутера путь на вершину доступен любому желающему, независимо от подготовки и уровня навыков. По словам властей, число неопытных альпинистов беспрерывно растет.

Из-за камнепада в июля местные власти настоятельно рекомендовали туристам отказаться от восхождений, а гиды были вынуждены на время прекратить работу. Недавняя тепловая волна также ухудшила условия для восхождения на Монблан.

"Иногда внимание глупых людей можно привлечь только глупыми идеями, — объяснил местный мэр в интервью журналистам. — Они ведут себя как самоубийцы. Поэтому я предложил оплатить расходы заранее".

[ + – ] Депозит за восхождение на Монблан состоит из двух частей: 10 тысяч евро охватывают затраты на работу службы спасения, а 5 тысяч евро пойдут на оплату похорон.

Чиновник объяснил, что такая идея появилась после того, как группа туристов из Румынии попыталась совершить восхождение на четырехтысячный Монблан в шортах, кроссовках и соломенных шляпах. Горная полиция вернула их обратно.

С помощью обязательного депозита местные власти хотят снизить нагрузку на французских налогоплательщиков, поскольку прежде затраты на спасение и похороны неудавшихся альпинистов оплачивались из бюджета.

С итальянской стороны Монблана пока бесплатно

Вместе с тем, с итальянской стороны гор можно будет попытаться покорить вершину и без предварительных расходов.

Мэр итальянского Курмайора Роберто Рота назвал идею своего французского коллеги сюрреалистической, заявив, что итальянская сторона не будет устанавливать ограничения для туристов.

"Горы — это не чья-то собственность. Будучи администраторами, мы можем только предупредить, когда на горных маршрутах не лучшие условия. Но просить внести депозит за возможность подняться на вершину — это что-то сюрреалистическое. Вы можете только закрыть маршрут, в случае опасности", — заявил Рота в интервью Corriere Della Sera.

Сколько людей погибло на Монблане?

За 27 лет, с 1990 по 2017 гг., на отрезке между туристическими стоянками Тет-Рус и Гоутер погибли 102 человека. Как правило, в большинстве случаев этот отрезок туристы преодолевают за три часа. Чаще всего несчастные случаи происходят из падений вниз, падающих сверху камней, или же когда туристы теряются во время непогоды.

Напомним, что альпинистам впервые удалось покорить "гору-убийцу" в зимнее время. Вершина Чогори расположена на 200 метров ниже Эвереста и считается одной из самых сложных.

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