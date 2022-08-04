Перед сходженням на Монблан потрібно буде внести похоронний депозит €15 000

Така ідея з'явилася після того, як група альпіністів-аматорів з Румунії спробувала здійснити сходження на вершину висотою 4 809 м у шортах, кросівках та солом'яних капелюхах.

Альпіністам, які бажають підкорити найвищу вершину Європи, знадобиться внести депозит у розмірі 15 000 євро, на випадок, якщо їм знадобиться допомога рятувальників або якщо похід у гори завершиться загибеллю. Про це повідомляє The Daily Mail.

Це рішення Жан-Марк Пейлекса, мера муніципалітету Сен-Жерве-ле-Бен, який вирішив таким чином боротися з десятками аматорів, які ризикують своїм життям, незважаючи на попередження.

Депозит складається із двох частин: 10 тисяч євро охоплюють витрати на роботу служби порятунку, а 5 тисяч євро підуть на оплату похорону.

Через популярний маршрут Гутера шлях на вершину доступний будь-кому, незалежно від підготовки та рівня навичок. За словами влади, кількість недосвідчених альпіністів безперервно зростає.

Через каменепад у липні місцева влада настійно рекомендувала туристам відмовитися від сходжень, а гіди були змушені на якийсь час припинити роботу. Нещодавня теплова хвиля також погіршила умови сходження на Монблан.

"Іноді увагу дурних людей можна привернути лише дурними ідеями, — пояснив місцевий мер в інтерв'ю журналістам. — Вони поводять себе як самогубці. Тому я запропонував сплатити витрати заздалегідь".

[ + – ] Депозит за сходження на Монблан складається із двох частин: 10 тисяч євро охоплюють витрати на роботу служби порятунку, а 5 тисяч євро підуть на оплату похорону.

Чиновник пояснив, що така ідея з'явилася після того, як група туристів з Румунії спробувала здійснити сходження на чотиритисячний Монблан у шортах, кросівках та солом'яних капелюхах. Гірська поліція повернула їх назад.

За допомогою обов'язкового депозиту місцева влада хоче знизити навантаження на французьких платників податків, оскільки насамперед витрати на порятунок та похорон невдалих альпіністів оплачувалися з бюджету.

З італійського боку Монблана поки що безкоштовно

Разом з тим, з італійської сторони гір можна буде спробувати підкорити вершину без попередніх витрат.

Мер італійського Курмайора Роберто Рота назвав ідею свого французького колеги сюрреалістичною, заявивши, що італійська сторона не встановлюватиме обмеження для туристів.

"Гори — це не чиясь власність. Будучи адміністраторами, ми можемо тільки попередити, коли на гірських маршрутах не найкращі умови. Але просити внести депозит за можливість піднятися на вершину — це щось сюрреалістичне. Ви можете лише закрити маршрут, у разі небезпеки", — заявив Рота в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Скільки людей загинуло на Монблані?

За 27 років, з 1990 по 2017 рр., на відрізку між туристичними стоянками Тет-Рус та Гоутер загинули 102 особи. Як правило, здебільшого цей відрізок туристи долають за три години. Найчастіше нещасні випадки трапляються з падінь вниз, падаючого зверху каміння, або коли туристи губляться під час негоди.

Нагадаємо, що альпіністам вперше вдалося підкорити "гору-вбивцю" у зимовий час. Вершина Чогорі розташована на 200 метрів нижче за Еверест і вважається однією з найскладніших.

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