Россия планирует запустить иранский спутник для шпионажа за Украиной, — Washington Post

Роскосмос согласился создать для Ирана космический аппарат из серии "Канопус-В", который оснащен камерой высокого разрешения. Спутник даст и Москве и Тегерану беспрецедентные возможности для шпионажа.

Российское космическое агентство "Роскосмос" 9 августа планирует запуск спутника "Хайям", который был собран российскими предприятиями по заказу Ирана. Как сообщает издание The Washington Post, спутник значительно расширит возможности Тегерана по наблюдению за военными объектами на Ближнем Востоке, однако Москва намерена его использовать для шпионажа за Украиной.

Россия согласилась создать для Ирана спутник из серии "Канопус-В" для дистанционного зондирования Земли, который оснащен камерой высокого разрешения. Это даст Тегерану беспрецедентные возможности, включая практически непрерывный мониторинг важных объектов в Израиле и Персидском заливе, отмечают обозреватели.

Однако Иран, вероятно, не сразу сможет контролировать спутник, поскольку Москва нуждается в "своих глазах", чтобы усилить наблюдение за военными объектами на территории Украины.

Предстоящий запуск свидетельствует о расширении военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Информация о запуске "Хайяма" поступила через две недели после визита в Тегеран президента РФ Владимира Путина, где он встретился с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. После встречи иранский лидер заявил о долгосрочном сотрудничестве своего правительства с Москвой.

Угрозы на Ближнем Востоке

Издание пишет, что перспектива появления усовершенствованного иранского спутника вызвала тревогу среди соседей и противников Ирана, а также среди военных и разведчиков в США. По мнению экспертов, помимо ведения военного наблюдения в своих собственных целях, Иран может поделиться снимками с военизированными группировками в регионе. Например, данные со спутника могут получить повстанцы Хути, которые воюют в Йемене, или шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

"Это явная и настоящая опасность для США и наших союзников на Ближнем Востоке и за рубежом…наряду с растущим потенциалом БПЛА на Ближнем Востоке, возможность синхронизировать этот потенциал со спутниковыми системами и наблюдением только увеличит смертоносность иранской угрозы", — подчеркнул старший советник Фонда защиты демократий вашингтонского аналитического центра Ричард Голдберг.

Напомним, Россия вывела на орбиту спутник "Космос-2558". Существует предположение, что спутник будет шпионить за американским аппаратом, поскольку траектория его полета говорит о том, что в скором времени он сможет оказаться в непосредственной близости от американского спутника-шпиона USA-326.