Росія планує запустити іранський супутник для шпигунства за Україною, — Washington Post

Роскосмос погодився створити для Ірану космічний апарат із серії "Канопус-В", який оснащений камерою високої роздільної здатності. Супутник дасть Москві та Тегерану безпрецедентні можливості для шпигунства.

Російське космічне агентство "Роскосмос" 9 серпня планує запуск супутника "Хайям", який зібраний російськими підприємствами на замовлення Ірану. Супутник значно розширить можливості Тегерана зі спостереження за військовими об'єктами на Близькому Сході, проте Москва має намір його використовувати для шпигунства за Україною.

Росія погодилася створити для Ірану супутник із серії "Канопус-В" для дистанційного зондування Землі, який має камеру високої роздільної здатності. Це дасть Тегерану безпрецедентні можливості, включаючи практично безперервний моніторинг важливих об'єктів в Ізраїлі та Перській затоці, зазначають оглядачі.

Однак Іран, ймовірно, не одразу зможе контролювати супутник, оскільки Москва потребує "своїх очей", щоб посилити спостереження за військовими об'єктами на території України.

Майбутній запуск свідчить про розширення військової та політичної співпраці між Москвою та Тегераном. Інформація про запуск "Хайяма" надійшла за два тижні після візиту до Тегерана президента РФ Володимира Путіна, де він зустрівся з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї. Після зустрічі іранський лідер заявив про довгострокову співпрацю свого уряду з Москвою.

Загрози на Близькому Сході

Видання пише, що перспектива появи вдосконаленого іранського супутника викликала тривогу серед сусідів та противників Ірану, а також серед військових та розвідників у США. На думку експертів, крім ведення військового спостереження у власних цілях, Іран може поділитися знімками з воєнізованими угрупованнями в регіоні. Наприклад, дані з супутника можуть отримати повстанці Хуті, які воюють в Ємені, або ополченці шиїтів в Іраку та Сирії.

"Це явна і справжня небезпека для США і наших союзників на Близькому Сході та за кордоном... поряд із зростаючим потенціалом БПЛА на Близькому Сході, можливість синхронізувати цей потенціал із супутниковими системами та спостереженням лише збільшить смертоносність іранської загрози", — підкреслив старший радник Фонду захисту. вашингтонського аналітичного центру Річард Голдберг.

Нагадаємо, Росія вивела на орбіту супутник "Космос-2558". Існує припущення, що супутник шпигуватиме за американським апаратом, оскільки траєкторія його польоту говорить про те, що незабаром він зможе опинитися в безпосередній близькості від американського супутника-шпигуна USA-326.