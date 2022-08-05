Французский физик выдал фото ломтика колбасы за звезду, ему поверили (фото)

Этьен Кляйн с помощью своей шутки хотел показать, как легко пользователи сети верят фейкам.

Глава Комиссии по атомной энергии Франции Этьен Кляйн решил разыграть своих подписчиков в "Твиттере", опубликовав фото ломтика испанской колбасы чоризо. Под изображением физик оставил подпись: "Фотография Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной в 4,2 световых года от нас. Ее сделал телескоп "Джеймс Уэбб". Такой уровень детализации… День за днем ​​открывается новый мир".

[ + – ] В то, что на этом фото изображена звезда, поверили тысячи подписчиков Этьена Кляйна

Ученому поверили, тысячи человек ретвитнули его пост. Спустя несколько дней Кляйн извинился перед 90 тыс. подписчиков за свою шутку.

"Я решил извиниться перед теми, кого моя мистификация, ни в коем случае не оригинальная, могла шокировать. Я просто хотел призвать быть осторожнее с изображениями, которые кажутся красноречивыми сами по себе, — написал в "Твиттере" Кляйн. — Согласно современной космологии, ни один объект, относящийся к испанской колбасе, не существует нигде, кроме Земли".

Этьен Кляйном объяснил журналистам издания Lepoint, что его намерения преследовали в первую очередь образовательную цель для пользователей сети.

"Я впервые пошутил в качестве научного авторитета. Хорошая новость в том, что некоторые сразу поняли обман, но остальным для объяснения понадобилось два твита, — рассказал физик. — Это также иллюстрирует тот факт, что в социальных сетях такого типа фейковые новости всегда более успешны, чем настоящие. Я также думаю, что если бы я не сказал, что это фотография "Джеймса Уэбба", она не имела бы такого успеха".

Также физик-ядерщик в качестве своеобразных изменения опубликовал реальный снимок, сделанный этим телескопом.

[ + – ] Фотография галактики Колесница

"Фотография галактики Колесница и галактик-компаньонов. Расположена на расстоянии 500 млн световых лет. Она, несомненно, была спиральной в прошлом, но приобрела этот странный вид после скопления галактик", — сообщил Кляйн подписчикам.

Напомним, в июне в Чехии разгорелся скандал из-за реставрационных работ, проводившихся в 2018 году. Городские активисты только сейчас заметили, что живописец Станислав Йирчик кардинально изменил достопримечательность. Реставрируя знаменитые Пражские куранты, он изменил изображения на них, нарисовав своих друзей.