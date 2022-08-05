Французький фізик видав фото скибочки ковбаси за зірку, йому повірили (фото)

Етьєн Кляйн за допомогою свого жарту хотів показати, як легко користувачі мережі вірять фейкам.

Голова Комісії з атомної енергії Франції Етьєн Кляйн вирішив розіграти своїх передплатників у "Твіттері", опублікувавши фото скибочки іспанської ковбаси чорисо. Під зображенням фізик залишив підпис: "Фотографія Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки, розташованої в 4,2 світлових років від нас. Її зробив телескоп "Джеймс Вебб". Такий рівень деталізації… День за днем ​​відкривається новий світ".

[ + – ] У те, що на цьому фото зображена зірка, повірили тисячі підписників Етьєна Кляйна

Ученому повірили, тисячі людей ретвітнули його пост. За кілька днів Кляйн вибачився перед 90 тис. підписників за свій жарт.

"Я вирішив вибачитися перед тими, кого моя містифікація, ні в якому разі не оригінальна, могла шокувати. Я просто хотів закликати бути обережнішими із зображеннями, які здаються красномовними самі по собі, — написав у "Твіттері" Кляйн. — Відповідно до сучасної космології, жодого об'єкта, що належить до іспанської ковбаси, немає ніде, крім Землі" .

Етьєн Кляйн пояснив журналістам видання Lepoint, що його наміри мали насамперед освітню мету для користувачів мережі.

"Я вперше пожартував як науковий авторитет. Хороша новина в тому, що деякі відразу зрозуміли обман, але решті для пояснення знадобилося два твіти, — розповів фізик. — Це також ілюструє той факт, що в соціальних мережах такого типу фейкові новини завжди успішніші. Я також думаю, що якби я не сказав, що це фотографія "Джеймса Вебба", вона не мала б такого успіху".

Також фізик-ядерник як своєрідної зміни опублікував реальний знімок, зроблений цим телескопом.

[ + – ] Фотографія галактики Колісниця

"Фотографія галактики Колісниця та галактик-компаньйонів. Розташована на відстані 500 млн світлових років. Вона, безперечно, була спіральною в минулому, але набула цього дивного вигляду після скупчення галактик", — повідомив Кляйн підписникам.

Нагадаємо, у червні в Чехії спалахнув скандал через реставраційні роботи, які проводили в 2018 році. Міські активісти тільки зараз помітили, що художник Станіслав Їрчик кардинально змінив пам'ятку. Реставруючи знамениті Празькі куранти, він змінив зображення на них, намалювавши своїх друзів.