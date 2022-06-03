Жарт художника: реставратор намалював друзів на знаменитих курантах у Празі (фото)

У Чехії спалахнув скандал через реставраційні роботи, що проводилися у 2018 році. Міські активісти тільки зараз помітили, що художник Станіслав Їрчик кардинально змінив пам'ятку.

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Відомий астрономічний годинник XV століття в Чехії опинився в центрі скандалу. Реставратор, який проводив роботи на історичній ратуші в місті у 2018 році, змінив картину на Празьких курантах до невпізнання. Про це пише The Guardian.

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Як стало відомо, місто замовило реставратору та живописцю Станіславу Їрчику реставрацію механізму астрономічного годинника, а також нанесеної на нього картини чеського художника Йонеса Манеса з місяцями року у вигляді знаків зодіаку. Вартість роботи становила $2 млн.

[ + – ] Реставраційні роботи на Празьких курантах Фото: Мартін Фроуз

Тільки цього року активісти з "Клубу старої Праги" зауважили, що після проведеної роботи картина суттєво відрізняється. Громадська організація надіслала офіційну скаргу до Міністерства культури Чехії, повідомивши, що фігури на годиннику змінили зовнішність, вік, відтінок шкіри та навіть стать.

Наприклад, астрологічний знак Діва спочатку був у вигляді рудоволосої дівчини, а тепер перетворився на сучасну жінку середніх років із сивим волоссям і сережкою. Усміхнена жінка-Водолій перетворилася на чоловіка з коротким волоссям.

Активісти вважають, що реставратор надав зображення рисами своїх друзів. Серед інших він намалював на пам'ятці й свою приятельку — сучасну чеську письменницю Катаржину Тучкову. Вона сама визнала подібність, написавши: "Як мистецтвознавиця я перш за все хотіла б відзначити, що в пана Станіслава Їрчика явно не було завдання відновити оригінал Манеса, а створити копію, чи насправді зовсім новий артефакт".

[ + – ] Празькі куранти до та після реставрації. Фото: Мартін Фроуз [ + – ] Празькі куранти до та після реставрації. Фото: Мартін Фроуз [ + – ] Празькі куранти до та після реставрації. Фото: Мартін Фроуз [ + – ] Празькі куранти до та після реставрації. Фото: Мартін Фроуз

Як зазначає видання, реставратор поки ніяк прокоментував скандал, що розгорівся.

Міністерство культури Чехії проводить розслідування в цій справі. У мерії Праги хочуть замовити реставрацію.

"У нас є багато начерків оригінальної роботи, так що, безумовно, можна зробити копію. Цінність астрономічного годинника для нас незмірна, так що справа не у вартості", — прокоментував Адам Шейнхерр, заступник мера з транспорту та спадщини міської ради Праги.

Нагадаємо, Чехія може відмовити українським біженцям у праві на гуманітарну дотацію в 5000 крон. У фінансовій допомозі буде відмовлено тим громадянам України, які безплатно отримують у Чехії харчування та засоби гігієни.

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