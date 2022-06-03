Шутка художника: реставратор нарисовал друзей на знаменитых курантах в Праге (фото)
В Чехии разгорелся скандал из-за реставрационных работ, проводившихся в 2018 году. Городские активисты только сейчас заметили, что живописец Станислав Йирчик кардинально изменил достопримечательность.
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Известные астрономические часы XV века в Чехии оказались в центре скандала. Реставратор, проводивший работы на исторической ратуше в городе в 2018 году, изменил картину на Пражских курантах до неузнаваемости. Об этом пишет The Guardian.
Как стало известно, город заказал реставратору и живописцу Станиславу Йирчику реставрацию механизма астрономических часов, а также нанесенной на него картины чешского художника Йонеса Манеса с месяцами года в виде знаков зодиака. Стоимость работы составила $2 млн.
Только в этом году активисты из "Клуба старой Праги" заметили, что после проведенных работы картина существенно отличается. Общественная организация отправила официальную жалобу в Министерство культуры Чехии, сообщив, что у фигур на часах изменились внешность, возраст, оттенок кожи и даже пол.
К примеру, астрологический знак Дева изначально был в виде рыжеволосой девушки, а теперь превратился в современную женщину средних лет с седыми волосами и серьгой. Улыбающаяся женщина-Водолей превратилась в мужчину с короткими волосами.
Активисты считают, что реставратор наделил изображения чертами своих друзей. Среди прочих, он нарисовал на достопримечательности и свою приятельницу — современную чешскую писательницу Катаржину Тучкову. Она сама признала сходство, написав: "Как искусствовед я прежде всего хотела бы отметить, что у господина Станислава Йирчика явно не было задачи восстановить оригинал Манеса, а создать копию, или на самом деле совершенно новый артефакт".
Как отмечает издание, реставратор пока никак прокомментировал разгоревшийся скандал.
Министерство культуры Чехии проводит расследование по данному делу. В мэрии Праги хотят заказать повторную реставрацию.
"У нас есть много набросков оригинальной работы, так что, безусловно, можно сделать копию. Ценность астрономических часов для нас неизмерима, так что дело не в стоимости", — прокомментировал Адам Шейнхерр, заместитель мэра по транспорту и наследию городского совета Праги.
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