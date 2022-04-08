Модный дом Prada попал в скандал из-за подиума в форме буквы Z

Пользователи заподозрили модный дом в поддержке российской "спецоперации".

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Итальянский бренд Prada опубликовал в Instagram cнимок с показа новой коллекции и насторожил публику, поскольку в кадре модели идут по подиуму, выполненному в форме латинской буквы Z. Позже фото было удалено, однако в Сети остались скрины.

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Как известно, буквы Z и V наносятся на российскую военную технику и другие объекты в знак поддержки России, развязавшей войну в Украине, которую в РФ называют "спецоперацией". Эти символы запрещены в Украине и ряде других стран.

[ + – ] Модели идут по подиуму, напоминающему символ российской агрессии Фото: Соцсети

Пользователи сети раскритиковали бренд. По их мнению, таким образом компания негласно поддерживает российскую агрессию.

"Prada, вы знаете, для чего используется буква Z?", "Дизайнеры сошли с ума, я вижу букву Z", "Не я один вижу букву Z?", "Я в шоке от этой буквы", – писали в комментариях.

[ + – ] Показ новой коллекции Prada

В марте в аналогичный скандал попал модный дом Louis Vuitton. Рэпер Кид Кади и актриса Алисия Викандер, являющиеся амбассадорами люксового бренда, представили ювелирную линию Volt. Пользователи Сети рассмотрели латинские буквы Z и V на браслетах.

3 марта Минобороны разъяснило значение букв Z и V на российской военной технике в Украине. В ведомстве заявили, что латинская Z означает "За победу", а буква V — "Сила в правде" и "Задание будет выполнено".

Ранее мы писали о том, что российские блогеры и селебрити взялись резать на камеру сумки Chanel. Таким образом они протестовали против запрета бренда продавать свою продукцию в РФ.