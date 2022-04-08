Модний будинок Prada потрапив у скандал через подіум у формі літери Z

Користувачі запідозрили модний будинок у підтримці російської "спецоперації".

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Італійський бренд Prada опублікував у Instagram знімок із показу нової колекції та насторожив публіку, оскільки в кадрі моделі йдуть по подіуму, виконаному у формі латинської літери Z. Пізніше фото було видалено, однак у мережі залишилися скрини.

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Як відомо, літери Z і V наносяться на російську військову техніку й інші об'єкти на знак підтримки Росії, яка розв'язала війну в Україні, яку в РФ називають "спецоперацією". Ці символи заборонені в Україні та низці інших країн.

[ + – ] Моделі йдуть подіумом, що нагадує символ російської агресії Фото: Соцсети

Користувачі мережі розкритикували бренд. На їхню думку, таким чином компанія негласно підтримує російську агресію.

"Prada, ви знаєте, для чого використовується буква Z?", "Дизайнери збожеволіли, я бачу букву Z", "Не я один бачу букву Z?", "Я в шоці від цієї букви", — писали в коментарях.

[ + – ] Показ нової колекції Prada

У березні в аналогічний скандал потрапив модний будинок Louis Vuitton. Репер Кід Каді й акторка Алісія Вікандер, які є амбасадорами люксового бренду, представили ювелірну лінію Volt. Користувачі мережі побачили латинські літери Z і V на браслетах.

3 березня Міноборони роз'яснило значення букв Z і V на російській військовій техніці в Україні. У відомстві заявили, що латинська Z означає "За перемогу", а літера V — "Сила в правді" та "Завдання буде виконано".

Раніше ми писали про те, що російські блогери та селебріті взялися різати на камеру сумки Chanel. Так вони протестували проти заборони бренду продавати свою продукцію в РФ.