Не хватает денег: в РФ не могут закупить лифты для программы капремонта жилья, – росСМИ

В этом году в России сорвались аукционы на поставку 722 лифтов. Производители подняли цены на 30% из-за проблем с импортом комплектующих.

В российских регионах программа по замене старых лифтов на новые оказалась под угрозой срыва. Власти субъектов РФ не могут найти средства на резко подорожавшее оборудование из-за проблем с импортом комплектующих. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Как уточняется, в стране-агрессоре до 2025 года планировали заменить 516 тыс. лифтов старше 25 лет. Однако в этом году производители подняли цены на готовую продукцию на 30% из-за проблем с закупкой комплектующих из других стран.

К примеру, в Москве год назад закупили 2,2 тыс. лифтов, а в этом году с января по июль – всего 35 единиц. В целом за семь месяцев этого года региональные власти страны-агрессора закупили нового оборудования втрое меньше, чем год назад.

Гендиректор "Российского лифтового объединения" Петр Харламов назвал снижение закупок "тревожной ситуацией", которая приводит к резкому снижению производства лифтов в РФ. В первом полугодии текущего года производство оборудования в РФ уже упало на 40%, до 9 тыс. единиц.

Всего в этом году в России сорвались аукционы на поставку 722 лифтов общей стоимостью 1,8 млрд руб. Производители либо не являлись на конкурсы, либо отказывались от заключения контрактов, так как их не устраивала предлагаемая регионами цена.

Напомним, Россия просит Турцию помочь обойти санкции, последствия которых уже ощущаются. Кремль надеется убедить Эрдогана помочь РФ справиться с ограничениями в сфере финансов и энергетики.

Также Фокус писал о том, что хакеры забросали сотрудников российских компаний предложениями продать данные. Объявления размещают в даркнете и Telegram, обещая вознаграждение в размере четырех окладов.