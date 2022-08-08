Бракує грошей: в РФ не можуть закупити ліфти для програми капремонту житла, – росЗМІ

Цьогоріч у Росії зірвалися аукціони на постачання 722 ліфтів. Виробники підняли ціни на 30% через проблеми з імпортом комплектувальних.

У російських регіонах програма із заміни старих ліфтів на нові опинилася під загрозою зриву. Влада суб'єктів РФ не може знайти кошти на обладнання, що різко подорожчало, через проблеми з імпортом комплектувальних. Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Як уточнюється, у країні-агресорі до 2025 року планували замінити 516 тис. ліфтів віком від 25 років. Однак цьогоріч виробники підняли ціни на готову продукцію на 30% через проблеми із закупівлею комплектувальних з інших країн.

Наприклад, у Москві рік тому закупили 2,2 тис. ліфтів, а цього року із січня до липня — всього 35 одиниць. Загалом за сім місяців цього року регіональна влада країни-агресора закупила нового обладнання втричі менше, ніж рік тому.

Гендиректор "Російського ліфтового об'єднання" Петро Харламов назвав зниження закупівель "тривожною ситуацією", що призводить до різкого зниження виробництва ліфтів в РФ. У першому півріччі поточного року виробництво обладнання РФ вже впало на 40%, до 9 тис. одиниць.

Загалом цьогоріч у Росії зірвалися аукціони на постачання 722 ліфтів загальною вартістю 1,8 млрд руб. Виробники або не з'являлись на конкурси, або відмовлялися від укладання контрактів, оскільки їх не влаштовувала ціна, що пропонується регіонами.

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