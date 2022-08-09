В Кракове скандал: беженцев из Украины выселяют из общежития (фото)

В марте украинским переселенцам позволили остановиться в общежитии на 18 месяцев, но затем Воеводское управление приостановило финансирование.

Руководство Ягеллонского университета Кракова обязало свыше 150 переселенцев из Украины до 1 сентября выселиться из общежитий, об этом сообщает Gazeta Krakowska.

В марте украинским переселенцам позволили остановиться в общежитии на полтора года, однако теперь стало известно, что в конце августа Воеводское управление прекратит финансовую поддержку, и гражданам Украины придется выехать.

[ + – ] Жильцы общежитий Ягеллонского университета Кракова.

Представитель пресс-службы вуза Адам Копровский заявил, что во избежание непредвиденных действий администрация решила провести встречу с жильцами и уведомить о предстоящем выселении.

Руководство университета заявило, что под разрешением о пребывании сроком на 18 месяцев подразумевается только законное проживание в Польше без необходимости в получении специальных документов. Проводятся индивидуальные консультации с переселенцами.

В свою очередь, украинцы, которые занимают комнаты в общежитии, объяснили, что смогут оплачивать место в общежитии, однако снять квартиру в Кракове для них будет накладно. Некоторые из них остались без крова над головой в Украине.

В общежитиях Ягеллонского университета большей частью проживают матери с детьми и инвалиды.

Есть ли реакция со стороны Украины?

На момент написания новости представители Украины не комментировали ситуацию с бежежнцами в Польше.

Ранее Фокус сообщал, что беженцы-ромы из Украины, которые переехали в Чехию, жалуются на дискриминацию из-за того, что их содержат в иммиграционном центре под стражей, не позволяя остаться в стране, предположительно, из-за наличия второго гражданства в Венгрии.

Ранее Фокус разбирался в том, как трудоустраиваются граждане Украины, переехавшие в Польшу. Соседняя страна приняла больше миллиона украинских беженцев, некоторые все еще живут на пособие, но часть из них работает.