У Кракові скандал: біженців з України виселяють з гуртожитку (фото)

У березні українським переселенцям дозволили зупинитися у гуртожитку на 18 місяців, але згодом Воєводське управління призупинило фінансування.

Керівництво Ягеллонського університету Кракова зобов'язало понад 150 переселенців з України до 1 вересня виселитися з гуртожитків, повідомляє Gazeta Krakowska.

У березні українським переселенцям дозволили зупинитись у гуртожитку на півтора роки, проте тепер стало відомо, що наприкінці серпня Воєводське управління припинить фінансову підтримку, і громадянам України доведеться виїхати.

[ + – ] Мешканці гуртожитків Ягеллонського університету Кракова

Представник пресслужби ЗВО Адам Копровський заявив, що, щоб уникнути непередбачених дій, адміністрація вирішила провести зустріч із мешканцями і повідомити про майбутнє виселення.

Керівництво університету заявило, що під дозволом про перебування терміном на 18 місяців мається на увазі лише законне проживання у Польщі без необхідності отримання спеціальних документів. Проводяться індивідуальні консультації з переселенцями.

Зі свого боку, українці, які займають кімнати у гуртожитку, пояснили, що зможуть оплачувати місце в гуртожитку, проте винайняти квартиру в Кракові для них буде накладно. Деякі з них залишилися без даху над головою в Україні.

У гуртожитках Ягеллонського університету здебільшого проживають матері з дітьми й інваліди.

Чи є реакція з боку України?

На момент написання новини представники України не коментували ситуацію із біженцями у Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що біженці-роми з України, які переїхали до Чехії, скаржаться на дискримінацію через те, що їх утримують в імміграційному центрі під вартою, не дозволяючи залишитися в країні, ймовірно через наявність другого громадянства в Угорщині.

Раніше Фокус розбирався у тому, як працевлаштовуються громадяни України, які переїхали до Польщі. Сусідня країна прийняла понад мільйон українських біженців, дехто все ще живе на допомогу, але частина з них працює.