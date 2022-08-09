Арктический кит проплыл десятки миль к Парижу: его перевезут в бассейн в соленой водой (видео)

Исследователи попытаются найти причину, по которой белуха отказывается от пищи, и выяснить, можно ли помочь млекопитающему или его недуг неизлечим. Пока что киту дают витамины.

Во вторник, 9 августа, зоозащитники из Sea Shepherd France запланировали операцию по спасению кита белухи, который проплыл десятки километров по реке Сена и оказался на полпути к Парижу, в 150 км от моря. Кита собираются перевезти и некоторое время продержать в бассейне с соленой водой для восстановления сил. Об этом сообщается на странице зоозащитников в Facebook.

Исследователи попытаются найти причину, по которой млекопитающее отказывается от пищи, и выяснить, можно ли ему помочь, или же его недуг неизлечим.

"Сегодня будет проведена масштабная операция, сложная и не лишенная рисков, но необходимая, — говорится в сообщении. — Это важный момент для Франции, поскольку наша страна не привыкла к подобным ситуациям и еще недостаточно подготовлена".

[ + – ] Кит отказывается питаться сельдью, но ему дают витамины

К спасению животного привлечены разные специалисты. По словам зоозащитников, для кита уже было сделано многое. Организация Sea Shepherd выделила на логистику 30 000 евро и проводит сбор средств в помощь киту.

Накануне французские власти решали, стоит ли сразу возвращать белуху обратно в природную среду.

Белухи, как правило, обитают в арктических или субарктических условиях. Но эту особь заметили намного южнее, когда она направлялась по реке Сена в сторону французской столицы.

[ + – ] Белуху пытались накормить сельдью.

Поначалу все попытки помочь крайне ослабленному животному ни к чему не приводили, кит отказывался от сельди, которой его пытались накормить. Но в дальнейшем его перемещения удалось ограничить судовым шлюзом и дать антибиотики и витамины.

[ + – ] Белуху на некоторое время решили поместить в бассейн с соленой водой.

"Похоже, что сейчас мы уже можем вернуть животное обратно в море. Прежде мы это исключали, потому что кит был очень ослаблен. Но теперь ветеринары и люди из организаций по защите дикой природы советуют это сделать", — объяснила сотрудница департамента Эр Изабель Дорлиа-Пузе.

Но в конечном итоге белуху на некоторое время решили поместить в резервуар с соленой водой, чтобы помочь восстановить пошатнувшееся здоровье.

"Наша цель в том, чтобы защитить животное, поэтому нужно все изучить и избежать ошибок. Будет сложно, но в конечном итоге мы хотим вернуть его в море", — объяснила представительница властей.

[ + – ] Кит белуха оказался в 150 км от моря, на полпути к Парижу

"Здравый смысл говорит, что белуху нужно выпустить, но, похоже, что кит становится все слабее и слабее", — рассуждает 75-летняя местная жительница Мари-Франс Вигре.

Пока неясно, почему киту пришлось так далеко отплыть от мест своего привычного обитания.

Аналогичный случай произошел в конце мая. Очень слабая особь касатки проплыла десятки миль по Сене и погибла, а все попытки вернуть животное в море были напрасны.

В 2018 году кита белуху на протяжении нескольких дней замечали в Темзе недалеко от города Грейвзенд — в самом южным место на британских островах, куда заплывали эти зубатые киты.

Ранее Фокус сообщал, что проплыв несколько миль по Сене, кит белуха отощал и не принимает пищу, хотя сотрудники зоозащитной организации Sea Shepherd пытались кормить его рыбой.

Напомним, что жара вызвала нашествие ос-сладкоежек в Великобритании. Из-за повышения температуры популяция опасных насекомых увеличилась, поэтому эксперты называют текущий год "годом осы".