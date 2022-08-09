Арктичний кит проплив десятки миль до Парижа: його перевезуть у басейн у солоній воді (відео)

Дослідники спробують знайти причину, через яку білуха відмовляється від їжі, і з'ясувати, чи можна допомогти ссавцю або ж його недуга невиліковна. Поки що киту дають вітаміни.

У вівторок, 9 серпня, зоозахисники із Sea Shepherd France запланували операцію з порятунку кита білухи, який проплив десятки кілометрів річкою Сена й опинився на півдорозі до Парижа, за 150 км від моря. Кита збираються перевезти і деякий час протримати у басейні із солоною водою для відновлення сил. Про це повідомляється на сторінці зоозахисників у Facebook.

Дослідники спробують знайти причину, через яку ссавець відмовляється від їжі, і з'ясувати, чи можна йому допомогти, або ж його недуга невиліковна.

"Сьогодні буде проведено масштабну операцію, складну і не позбавлену ризиків, але необхідну, — йдеться в повідомленні. — Це важливий момент для Франції, оскільки наша країна не звикла до подібних ситуацій і ще недостатньо підготовлена".

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До порятунку тварини залучено різних фахівців. За словами зоозахисників, для кита вже було зроблено багато. Організація Sea Shepherd виділила на логістику 30 000 євро та проводить збір коштів на допомогу киту.

Напередодні французька влада вирішувала, чи варто відразу повертати білуху назад у природне середовище.

Білухи, як правило, мешкають в арктичних чи субарктичних умовах. Але цю особину помітили набагато південніше, коли вона прямувала річкою Сена у бік французької столиці.

Спочатку всі спроби допомогти вкрай ослабленій тварині ні до чого не призводили, кит відмовлявся від оселедця, яким його намагалися нагодувати. Але надалі його переміщення вдалося обмежити судновим шлюзом і дати антибіотики та вітаміни.

"Схоже, що зараз ми вже можемо повернути тварину назад у море. Спочатку ми це заперечували, тому що кит був дуже ослаблений. Але тепер ветеринари та люди з організацій із захисту дикої природи радять це зробити", — пояснила співробітниця департаменту Ер Ізабель Дорліа-Пузе.

За її словами, як альтернативу білуху на деякий час можуть помістити в резервуар із солоною водою, щоб допомогти відновити здоров'я, що похитнулося.

"Наша мета в тому, щоб захистити тварину, тому потрібно все вивчити й уникнути помилок. Буде складно, але зрештою ми хочемо повернути її в море", — пояснила представниця влади.

[ + – ] Кит білуха опинився за 150 км від моря, на півдорозі до Парижа

"Здоровий глузд каже, що білуху треба випустити, але, схоже, що кит стає дедалі слабшим і слабшим", — міркує 75-річна місцева мешканка Марі-Франс Вігре.

Поки незрозуміло, чому киту довелося так далеко відплисти від місць свого звичного проживання.

Аналогічний випадок стався наприкінці травня. Дуже слабка особина косатки пропливла десятки миль по Сені та загинула, а всі спроби повернути тварину в море були марними.

У 2018 році кита білуху протягом кількох днів помічали в Темзі неподалік міста Грейвзенд — у найпівденнішому місці на британських островах, куди запливали ці зубаті кити.

Раніше Фокус повідомляв, що пропливши кілька миль по Сені, кит білуха охляв і не їсть, хоча співробітники зоозахисної організації Sea Shepherd намагалися годувати його рибою.

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