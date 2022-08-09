К 1 сентября польские школы готовы принять до 300 тысяч украинских детей

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек сообщил, что в стране сейчас находятся до 800 тысяч украинских школьников. Часть из них пойдет в польские школы, остальные смогут заниматься дистанционно.

Согласно данным Министерства образования и науки Польши, в стране находится до 800 тысяч украинских детей школьного возраста. В связи с этим польские школы готовятся к 1 сентября принять от 200 до 300 тысяч украинских учеников, еще 500-600 тысяч будут проходить обучение в украинских школах в режиме он-лайн. Об этом "Польскому радио" сообщил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек.

"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень гибкая система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – заявил министр.

По его словам проблемы с местами в польских школах могут возникнуть в крупных города, таких как Варшава или Краков, поскольку в учебные заведения с просьбой принять детей могут обратиться слишком родителей.

В этом случае, пояснил Чарнек, родителям будут предлагать другие школы, которые тоже готовы будут принять украинских детей.

Проблемы украинских школьников за рубежом

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью рассказал о тех сложностях, с которыми сталкиваются украинские граждане и их дети за рубежом в плане школьного образования. По его словам, существует проблема связанная с тем, что многие дети не имеют возможности учится по украинским программам. Как следствие, они теряют возможность обучаться на родном языке, теряют связь с родиной и имеют большие проблемы с получением документов об украинском образовании.

"Там другие программы: и по перечню предметов, и по возрастному распределению, и по критериям оценивания", — отметил Горбачев.

По его словам, в зарубежных школах некоторые предметы коррелируются с украинскими образовательными программами. Речь идет о точных науках — математика, химия, физика, биология. Однако что касается гуманитарных предметов, таких как история Украины, украинский язык и литература, то их попросту нет.

Конечно же, есть возможность дистанционного обучения. Некоторые также посещают местные субботние и воскресные украинские школы, однако, как правило, это является двойной нагрузкой для детей.

Чтобы найти приемлемую альтернативу для украинских школьников, отметил Горбачев, ведется совместная работа Министерством образования и науки Украины и министерствами образования европейских стран. Предполагается, что для украинских детей возможна модель, по которой они будут ежедневно посещать местную школу, а в определенные часы дистанционно обучаться по украинским программам с украинскими учителями. Но для введения такой практики необходимы соответствующие международные соглашения.

Напомним, что 79 университетов Великобритании будут участвовать в партнерских программах с украинскими вузами. Как сообщила Елена Зеленская, будущем планируется запуск программ двойных дипломов, общих научных исследований и открытие украинских студий в британских университетах.