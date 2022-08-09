До 1 вересня польські школи готові прийняти до 300 тисяч українських дітей

Міністр освіти й науки Польщі Пшемислав Чарнек повідомив, що в країні зараз перебувають до 800 тисяч українських школярів. Частина з них піде в польські школи, інші зможуть займатися дистанційно.

За даними Міністерства освіти й науки Польщі, у країні перебуває до 800 тисяч українських дітей шкільного віку. У зв'язку з цим польські школи готуються до 1 вересня прийняти від 200 до 300 тисяч українських учнів, ще 500-600 тисяч проходитимуть навчання в українських школах у режимі онлайн. Про це "Польському радіо" повідомив міністр освіти й науки Польщі Пшемислав Чарнек.

"Ми систематично до цього готуємося. У нас дуже гнучка система, створена спільно зі самоврядуванням і відповідальними органами", — заявив міністр.

За його словами, проблеми з місцями в польських школах можуть виникнути у великих містах, таких як Варшава чи Краків, оскільки в навчальні заклади з проханням прийняти дітей можуть звернутися надто батьків.

У цьому випадку, пояснив Чарнек, батькам пропонуватимуть інші школи, які також готові будуть прийняти українських дітей.

Проблеми українських школярів за кордоном

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв'ю розповів про ті складнощі, з якими стикаються українські громадяни та їхні діти за кордоном щодо шкільної освіти. За його словами, існує проблема, пов'язана з тим, що багато дітей не мають можливості навчатися за українськими програмами. Як наслідок, вони втрачають можливість навчатися рідною мовою, втрачають зв'язок із батьківщиною та мають великі проблеми з отриманням документів про українську освіту.

"Там інші програми: і за переліком предметів, і за віковим розподілом, і за критеріями оцінювання", — зазначив Горбачов.

За його словами, у закордонних школах деякі предмети корелюються з українськими освітніми програмами. Йдеться про точні науки — математика, хімія, фізика, біологія. Однак щодо гуманітарних предметів, таких як історія України, українська мова та література, то їх просто немає.

Звичайно, є можливість дистанційного навчання. Дехто також відвідує місцеві суботні та недільні українські школи, однак, як правило, це є подвійним навантаженням для дітей.

Щоб знайти прийнятну альтернативу для українських школярів, зазначив Горбачов, ведеться спільна робота Міністерством освіти та науки України та міністерствами освіти європейських країн. Передбачається, що для українських дітей можлива модель, за якою вони щодня відвідуватимуть місцеву школу, а в певний час дистанційно навчатимуться за українськими програмами з українськими вчителями. Але для запровадження такої практики потрібні відповідні міжнародні угоди.

Нагадаємо, що 79 університетів Великобританії братимуть участь у партнерських програмах із українськими вишами. Як повідомила Олена Зеленська, у майбутньому планується запуск програм подвійних дипломів, спільних наукових досліджень і відкриття українських студій у британських університетах.