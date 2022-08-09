Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ: озвучена причина

Российские дипломаты распространяли неправдивые сведенья о том, что коронавирус якобы придумали в одной из биолабораторий США.

Твиттер 5 августа заблокировал аккаунт МИД на английском языке. Об этом сообщила официальный представитель профильного министерства Мария Захарова.

"Администрация платформы "Твиттер" заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке", — написала Захарова.

Она же сообщила, что причиной послужила публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США.

Заметим, что Кириллов в своей публикации пытался убедить общественность в том, что Агентства США по международному развитию якобы причастно к пандемии COVID-19. Начальник войск РХБЗ ВС также озвучил фейк о том, что коронавирус был создан искусственно в лабораториях США.

Однако российское Министерство иностранных дел с вердиктом социальной сети не согласилось.

Захарова заявила, что платформа не имеет достаточной компетенции, чтоб подвергать сомнению выводы Минобороны, которые якобы основанные на работе с документами и свежими данными.

"Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот", — возмутилась Захарова.

Напомним, Россия нашла новые способы распространять фейки об Украине. Российская пропаганда регулярно появляется на сотнях сайтов, которые выдают себя за новостные агентства. Кроме того, к дезинформации привлекаются и российские дипломаты.

Фокус также писал, что в свое время YouTube составил список запрещенных тем о коронавирусе. Видеозаписи с ложными сведениями удаляли, а аккаунты злостных нарушителей — блокировали.