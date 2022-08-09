Twitter заблокував аккаунт МЗС РФ: озвучено причину

Російські дипломати розповсюджували неправдиві відомості про те, що коронавірус нібито вигадали в одній із біолабораторій США.

Твіттер 5 серпня заблокував акаунт МЗС англійською мовою. Про це повідомила офіційна представниця профільного міністерства Марія Захарова.

"Адміністрація платформи "Твіттер" заблокувала на сім днів офіційний обліковий запис МЗС англійською мовою", — написала Захарова.

Вона ж повідомила, що причиною стала публікація витягів із брифінгу начальника військ РХБЗ ЗС Російської Федерації генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова про військово-біологічну діяльність США.

Зауважимо, що Кирилов у своїй публікації намагався переконати громадськість у тому, що Агентство США з міжнародного розвитку нібито причетне до пандемії COVID-19. Начальник військ РХБЗ ЗС також озвучив фейк про те, що коронавірус було створено штучно в лабораторіях США.

Проте російське Міністерство закордонних справ із вердиктом соціальної мережі не погодилося.

Захарова заявила, що платформа не має достатньої компетенції, щоб ставити під сумнів висновки Міноборони, які нібито засновані на роботі з документами та свіжими даними.

"В наявності чергова незграбна спроба заткнути нам рот", — обурилася Захарова.

Нагадаємо, Росія знайшла нові способи поширювати фейки про Україну. Російська пропаганда регулярно з'являється на сотнях сайтів, які видають себе за агентства новин. Окрім того, до дезінформації залучаються і російські дипломати.

Фокус також писав, що свого часу YouTube склав список заборонених тем про коронавірус. Відеозаписи з хибними відомостями видаляли, а акаунти злісних порушників блокували.