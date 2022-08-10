Смерть в прямом эфире: арабский бизнесмен умер на конференции в Египте (видео)

Мужчина рассуждал о жизни, смерти и Аллахе, после чего внезапно упал на пол. Причиной смерти вначале назвали сердечный приступ, а впоследствии — остановку сердца.

На днях саудовский бизнесмен Мохаммад аль-Кахтани умер во время выступления на арабо-африканской конференции в Каире, передает портал News.com.

На конференции, которая проводилась "в поддержку достижений президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси", он произносил речь, говоря о роли президента ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна. Сообщается, что он назвал его "благодетелем и человеком мира", после чего рухнул на пол.

По словам египетского блогера Абдулы Эльшрифа, охранники перенесли бизнесмена в другую комнату, где он и умер.

По некоторым данным, последними словами арабского бизнесмена были рассуждения о жизни и смерти.

"Где бы вы ни были, смерть настигнет вас, — говорил он, — от нее не спасутся даже люди с деньгами или высоким положением в обществе, кроме тех, кто встретил Всевышнего с чистым сердцем".

Вначале причиной смерти назвали сердечный приступ, но впоследствии уже сообщалось об остановке сердца.

На прошедшей в столице Египта конференции присутствовали представители международных и региональных арабских организаций, а также ряд послов и других высокопоставленных лиц.

Считается, что бизнесмен проживал в ОАЭ. Он работал председателем совета директоров в компании Al-Salam Holding Company и занимал ряд других высокопоставленных должностей, таких как посол доброй воли.

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