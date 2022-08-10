Смерть у прямому ефірі: арабський бізнесмен помер на конференції в Єгипті (відео)

Чоловік розмірковував про життя, смерть і Аллаха, після чого раптово впав на підлогу. Причиною смерті спочатку назвали серцевий напад, а згодом зупинку серця.

Днями саудівський бізнесмен Мохаммад аль-Кахтані помер під час виступу на арабо-африканській конференції в Каїрі, повідомляє портал News.com.

На конференції, яку проводили "на підтримку досягнень президента Єгипту Абдул-Фаттаха ас-Сісі", він виголошував промову, говорячи про роль президента ОАЕ Мухаммада ібн Заїда Аль Нахайяна. Повідомляється, що він назвав його "благодійником і людиною миру", після чого впав на підлогу.

За словами єгипетського блогера Абдули Ельшрифа, охоронці перенесли бізнесмена в іншу кімнату, де він і помер.

За деякими даними, останніми словами арабського бізнесмена були міркування про життя та смерть.

"Де б ви не були, смерть наздожене вас, — говорив він, — від неї не врятуються навіть люди з грошима або високим становищем у суспільстві, крім тих, хто зустрів Всевишнього з чистим серцем".

Спочатку причиною смерті назвали серцевий напад, але згодом повідомлялося про зупинку серця.

На конференції, що відбулася в столиці Єгипту, були присутні представники міжнародних і регіональних арабських організацій, а також низка послів та інших високопоставлених осіб.

Вважається, що бізнесмен мешкав в ОАЕ. Він працював головою ради директорів у компанії Al-Salam Holding Company й обіймав низку інших посад, таких як посол доброї волі.

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