Пожежа на Кубі стала найбільшою в історії острова: згоріли 40% запасів нафти

Кубинська влада каже, що вогонь охопив ділянку з 4 нафтовими резервуарами. Острову загрожують масові відключення електроенергії.

У вівторок, 10 серпня на Кубі загасили пожежу, яку влада назвала найбільшою в історії острова. Про це пише агентство Reuters з посиланням на голову транспортного відділу кубинського МВС Роландо Весіно.

Вогонь за 5 днів знищив 40% основного складу палива та викликав масові відключення електроенергії на острові. Полум'я охопило ділянку із 4 резервуарами в порту Матансас, сказали свідки події.

Під час гасіння пожежі один рятувальник загинув, 5 — у тяжкому стані у лікарні, ще 14 досі вважаються зниклими безвісти.

[ + – ] Кубинська влада каже, що витоків нафти в затоку Матансас не було

Скільки точно згоріло палива, поки що невідомо. Влада запевнила, що витоків нафти в затоку Матансас не було. Жителям Гавани радять носити захисні маски.

Пожежа на Кубі — видобуток електроенергії під загрозою

Матансас — найбільший порт Куби, в ньому є 10 величезних резервуарів для зберігання нафти, мазуту і дизельного палива, що ввозиться. У кожній ємності зберігається 300 тис. барелів нафтопродуктів, які використовують для вироблення електроенергії.

Нафтобаза в порту Матансас знаходиться за 60 км від столиці країни — Гавани.

У вівторок, 10 серпня, пожежу гасили вертольоти та спеціальні катери, які привезли з Мексики. Пожежники залили нафтосховища піною та локалізували вогонь.

[ + – ] Через масштабну пожежу вся Куба відчує брак електрики

Пожежник Рафаель Перес Гарріга висловив побоювання Reuters через вплив пожежі на електропостачання Куби.

"Ситуація ускладниться, якщо теплоелектростанції працювали на цій нафті. Вся країна відчує нестачу електрики", — сказав він.

Reuters звернуло увагу, що часті відключення електроенергії, нестача палива та інших товарів створили напружену ситуацію на Кубі. Нерідко трапляються протести на місцях.

Нагадаємо, що ввечері 8 серпня в нафтобазу Матансаса вдарила блискавка. Далі були вибухи, спочатку повідомлялося про мінімум 121 потерпілого.

Фокус у травні писав про вибух в історичному готелі Гавани "Саратога", в результаті зруйнувалося 2 поверхи готелю.

На початку серпня в Таїланді спалахнув нічний клуб "Mountain B". Відпочивальники хотіли швидко залишити палаючу будівлю, але в ній були 1 двері без пожежних виходів, всього загинуло 13 людей.