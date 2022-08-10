Пожар на Кубе стал самым крупным в истории острова: сгорели 40% запасов нефти

Кубинские власти говорят, что огонь охватил участок с 4 нефтяными резервуарами. Острову грозят массовые отключения электроэнергии.

Во вторник, 10 августа на Кубе потушили пожар, который власти назвали самым крупным в истории острова. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на главу транспортного отдела кубинского МВД Роландо Весино.

Огонь за 5 дней уничтожил 40% основного склада топлива и вызвал массовые отключения электроэнергии по острову. Пламя охватило участок с 4 резервуарами в порту Матансас, сказали свидетели происшествия.

Во время тушения пожара один спасатель погиб, 5 – в тяжелом состоянии в больнице, еще 14 до сих пор считаются пропавшими без вести.

[ + – ] Кубинские власти говорят, что утечек нефти в залив Матансас не было

Сколько точно сгорело топлива, пока неизвестно. Власти заверили, что утечек нефти в залив Матансас не было. Жителям Гаваны советуют носить защитные маски.

Пожар на Кубе – добыча электроэнергии под угрозой

Матансас – крупнейший порт Кубы, в нем есть 10 огромных резервуаров для хранения ввозимой нефти, мазута и дизельного топлива. В каждой емкости хранится 300 тыс. баррелей нефтепродуктов, которые в основном используют для выработки электроэнергии.

Нефтебаза в порту Матансас находится в 60 км от столицы страны – Гаваны.

Во вторник, 10 августа, пожар тушили вертолеты и специальные катера, которые привезли из Мексики. Пожарные залили нефтехранилища пеной и локализовали огонь.

[ + – ] Из-за масштабного пожара вся Куба почувствует нехватку электричества

Пожарный Рафаэль Перес Гаррига высказал Reuters опасения из-за влияния пожара на электроснабжение Кубы.

"Ситуация усложнится, если теплоэлектростанции работали на этой нефти. Вся страна почувствует нехватку электричества", – поделился он мнением.

Reuters обратило внимание, что частые отключения электроэнергии, нехватка топлива и других товаров создали напряженную ситуацию на Кубе. Нередко бывают протесты на местах.

Напомним, что вечером 8 августа в нефтебазу Матансаса ударила молния. Далее последовали взрывы, изначально сообщалось о минимум 121 пострадавшем.

Фокус в мае писал о взрыве в историческом отеле Гаваны "Саратога", в результате разрушилось 2 этажа отеля.

В начале августа в Таиланде загорелся ночной клуб, "Mountain B". Отдыхающие хотели быстро покинуть горящее здание, но в нем была 1 дверь без пожарных выходов, всего погибли 13 человек.