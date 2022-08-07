Куба в огне. Молния попала в нефтебазу: что известно (видео)

В результате техногенной катастрофы пострадал уже 121 человек, но пожар на нефтебазе продолжается.

Третий день подряд на базе хранения топлива возле кубинского порта Матансас бушует масштабный пожар. Еще в пятницу вечером, 8 августа, в нефтебазу ударила молния. Удар пришелся на один из восьми резервуаров хранения нефти, начался пожар, который распространился на второй резервуар и существует опасность того, что пламенем будет объят еще одна емкость с нефтью. В результате пожара произошли взрывы на нефтебазе и уже известно, что пострадали как минимум 121 человек, сообщает Reuters.

Власти Кубы заявили, что в результате катастрофы на местной нефтебазе, 1 человек погиб, не менее 121 человека пострадали, 36 из них были доставлены в больницу и 5 человек находятся в критическом состоянии. Сообщается, что во время ликвидации пожара пропали без вести 17 пожарных. Из окрестного района власти эвакуировали уже тысячу жителей.

[ + – ] Пожар на Кубе вызвало попадание молнии в нефтебазу Фото: REUTERS

Нефтебаза в порту Матансас находится в 60 км от столицы страны – Гаваны. Бушующий пожар местные спасатели не могут ликвидировать самостоятельно, а потому попросили помощи в ликвидации катастрофы у Мексики и Венесуэлы. Эти страны уже прислали своих пожарных и технику.

Свою помощь, по словам президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, предложили не только вышеупомянутые страны, но также Россия и Чили. Технические советы по ликвидации пожара также предоставили США.

[ + – ] Нефтебаза в порту Матансас находится в 60 км от столицы страны – Гаваны Фото: REUTERS

По словам спасателей, на нефтебазе произошло уже огромных 2 взрыва. Президент кубы посетил место катастрофы и по его словам, все экстренные службы пытаются остановить распространение огня, а также предотвратить разлив нефти. Дым от пожара уже достиг Гаваны и жителей столицы предупредили о том, чтобы они по возможности избегали кислотных осадков.

Куба страдает от ежедневных отключений электроэнергии и нехватки топлива. Этот пожар, вероятно, только усугубит ситуацию в стране, пишет Reuters.

[ + – ] В огне погибли уже больше 120 человек, нефтебаза продолжает пылать

По словам Хорхе Пинона из Университета штата Техас, США, кубинская нефтебаза состоит из восьми резервуаров емкостью 300 000 баррелей каждый.

[ + – ] Пожар на нефтебазе может сказаться на работе кубинской энергосистемы

"Это перевалочный пункт для различных теплоэлектростанций, так что это может очень плохо сказаться на энергосистеме Кубы", — говорит Пинон.

[ + – ] Техногенная катастрофа попала на видео

Как уже писал Фокус, в мае этого года, в Гаване произошел взрыв в историческом отеле "Саратога". Этот взрыв полностью разрушил два этажа отеля.

Также Фокус писал о том, что несколько дней назад в Таиланде загорелся ночной клуб. В результате пожара погибли 13 человек.

А в столице Германии взорвался склад с боеприпасами и огонь охватил примерно 15 тысяч квадратных метров лесного массива, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что под Москвой загорелся склад интернет-магазина Ozon. Пожар охватил площадь в 35 тысяч квадратных метров.