Куба в огне. Молния попала в нефтебазу: что известно (видео)
В результате техногенной катастрофы пострадал уже 121 человек, но пожар на нефтебазе продолжается.
Третий день подряд на базе хранения топлива возле кубинского порта Матансас бушует масштабный пожар. Еще в пятницу вечером, 8 августа, в нефтебазу ударила молния. Удар пришелся на один из восьми резервуаров хранения нефти, начался пожар, который распространился на второй резервуар и существует опасность того, что пламенем будет объят еще одна емкость с нефтью. В результате пожара произошли взрывы на нефтебазе и уже известно, что пострадали как минимум 121 человек, сообщает Reuters.
Власти Кубы заявили, что в результате катастрофы на местной нефтебазе, 1 человек погиб, не менее 121 человека пострадали, 36 из них были доставлены в больницу и 5 человек находятся в критическом состоянии. Сообщается, что во время ликвидации пожара пропали без вести 17 пожарных. Из окрестного района власти эвакуировали уже тысячу жителей.
Нефтебаза в порту Матансас находится в 60 км от столицы страны – Гаваны. Бушующий пожар местные спасатели не могут ликвидировать самостоятельно, а потому попросили помощи в ликвидации катастрофы у Мексики и Венесуэлы. Эти страны уже прислали своих пожарных и технику.
Свою помощь, по словам президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, предложили не только вышеупомянутые страны, но также Россия и Чили. Технические советы по ликвидации пожара также предоставили США.
По словам спасателей, на нефтебазе произошло уже огромных 2 взрыва. Президент кубы посетил место катастрофы и по его словам, все экстренные службы пытаются остановить распространение огня, а также предотвратить разлив нефти. Дым от пожара уже достиг Гаваны и жителей столицы предупредили о том, чтобы они по возможности избегали кислотных осадков.
Куба страдает от ежедневных отключений электроэнергии и нехватки топлива. Этот пожар, вероятно, только усугубит ситуацию в стране, пишет Reuters.
По словам Хорхе Пинона из Университета штата Техас, США, кубинская нефтебаза состоит из восьми резервуаров емкостью 300 000 баррелей каждый.
"Это перевалочный пункт для различных теплоэлектростанций, так что это может очень плохо сказаться на энергосистеме Кубы", — говорит Пинон.
Как уже писал Фокус, в мае этого года, в Гаване произошел взрыв в историческом отеле "Саратога". Этот взрыв полностью разрушил два этажа отеля.
Также Фокус писал о том, что несколько дней назад в Таиланде загорелся ночной клуб. В результате пожара погибли 13 человек.
А в столице Германии взорвался склад с боеприпасами и огонь охватил примерно 15 тысяч квадратных метров лесного массива, как уже писал Фокус.
Также напоминаем, что под Москвой загорелся склад интернет-магазина Ozon. Пожар охватил площадь в 35 тысяч квадратных метров.