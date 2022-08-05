В Таиланде загорелся ночной клуб: 13 человек погибли (фото)

Огонь быстро поглотил клуб "Mountain B", поскольку крыша здания сделана из легковоспламеняющихся материалов. Самой молодой жертве трагедии было 17 лет.

В ночном клубе "Mountain B" в провинции Чонбури на востоке Таиланда произошел пожар, в результате погибли 13 человек и 43 пострадали. Об этом сообщил местный телеканал Thairath.

Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Полковник полиции Вуттипонг Сомджай сказал Reuters, что пожар в районе Саттахип начался около 1:00 ночи по местному времени, все жертвы были гражданами Таиланда.

Телеканал CNN со ссылкой на спасателей сообщил, что самому молодому из погибших было 17 лет.

Пожар в тайском клубе – люди пытались выйти в одну дверь

Огонь очень быстро распространился по зданию, потому что крыша была сделана из легковоспламеняющихся материалов. Посетители хотели покинуть место, но там была лишь одна дверь без дополнительных пожарных выходов.

[ + – ] Пожар очень быстро распространился по зданию, потому что его крыша сделана из легковоспламеняющихся материалов

Очевидцы инцидента рассказали телеканалу, что огонь возник на потолке и было слышно минимум 2 взрыва. Лейтенант полиции сказал, что удалось установить личность владельца клуба.

Тайский новостной портал MGR online отмечает, что пожар тушили более 2 часов. В качестве предварительной причины возгорания называют короткое замыкание,

Местный музыкант Рафон Намтам регулярно выступает в "Mountain B" по вечерам в понедельник. Он сказал CNN, что клуб открыли 2 месяца назад. В ночь поджара в заведении выступали DJ ONE, DJ Tiger и популярная в этом районе молодежная группа Taew Naew.

[ + – ] Пожар в клубе "Mountain B" тушили более 2 часов

Намтам отметил, что среди погибших были вышедшие на замену вокалист и клавишник Taew Naew, барабанщика группы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Провинция Чонбури находится примерно в 30 км к югу от города Паттайя, популярного туристического курорта в Таиланде.

[ + – ] Провинция Чонбури находится возле тайского курорта Паттайя

Напомним, что в российском городе Истра в Подмосковье горел крупный склад маркетплейса Ozon, огонь распространился на 35 тыс. квадратных метров.

В столице Башкортостана, городе Уфа 17 июля загорелось здание Арбитражного суда, в момент начала пожара в здании было 3 человека.

Фокус также писал о пожаре на заводе по производству сжиженного газа ONEOK в штате Оклахома.