В Таиланде загорелся ночной клуб: 13 человек погибли (фото)
Огонь быстро поглотил клуб "Mountain B", поскольку крыша здания сделана из легковоспламеняющихся материалов. Самой молодой жертве трагедии было 17 лет.
В ночном клубе "Mountain B" в провинции Чонбури на востоке Таиланда произошел пожар, в результате погибли 13 человек и 43 пострадали. Об этом сообщил местный телеканал Thairath.
Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Полковник полиции Вуттипонг Сомджай сказал Reuters, что пожар в районе Саттахип начался около 1:00 ночи по местному времени, все жертвы были гражданами Таиланда.
Телеканал CNN со ссылкой на спасателей сообщил, что самому молодому из погибших было 17 лет.
Пожар в тайском клубе – люди пытались выйти в одну дверь
Огонь очень быстро распространился по зданию, потому что крыша была сделана из легковоспламеняющихся материалов. Посетители хотели покинуть место, но там была лишь одна дверь без дополнительных пожарных выходов.
Очевидцы инцидента рассказали телеканалу, что огонь возник на потолке и было слышно минимум 2 взрыва. Лейтенант полиции сказал, что удалось установить личность владельца клуба.
Тайский новостной портал MGR online отмечает, что пожар тушили более 2 часов. В качестве предварительной причины возгорания называют короткое замыкание,
Местный музыкант Рафон Намтам регулярно выступает в "Mountain B" по вечерам в понедельник. Он сказал CNN, что клуб открыли 2 месяца назад. В ночь поджара в заведении выступали DJ ONE, DJ Tiger и популярная в этом районе молодежная группа Taew Naew.
Намтам отметил, что среди погибших были вышедшие на замену вокалист и клавишник Taew Naew, барабанщика группы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Провинция Чонбури находится примерно в 30 км к югу от города Паттайя, популярного туристического курорта в Таиланде.
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