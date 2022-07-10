В США на заводе по производству сжиженного газа разгорелся сильный пожар (видео)

Власти призвали местных жителей эвакуироваться.

В Медфорде, штат Оклахома, на заводе по производству сжиженного газа ONEOK разгорелся сильный пожар, сообщает ABC News. В компании заявили, что сведений о пострадавших нет, в то же время местные власти призвали эвакуироваться всех живущих в радиусе 3 км от предприятия.

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"Пожалуйста, избегайте в настоящее время любых поездок в Медфорд или через него по шоссе 81", — заявили в офисе шерифа округа Грант. Добровольная пожарная служба Дир-Крик также призвала людей избегать движения по шоссе "из-за крупного пожара" на заводе.

В ONEOK заявили, что совместно с аварийно-спасательными службами работают над обеспечением безопасности местного населения и сотрудников предприятия. О причинах пожара не сообщается.

Как сообщалось, в конце июня в США арестовали танкер с российскими нефтепродуктами, который направлялся в Новый Орлеан. В марте США наложили нефтяное эмбарго в отношении РФ. Под запрет, среди прочего, попал импорт сырой российской нефти, нефтяного топлива, сжиженного природного газа и угля.

Напомним, 6 июля на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане прогремел взрыв. В результате взрыва два человека погибли, трое – получили ранения. Инцидент произошел вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности использовать углеводородный потенциал страны для стабилизации ситуации на мировых рынках.