У США на заводі з виробництва зрідженого газу спалахнула сильна пожежа (відео)

Влада закликала місцевих жителів евакуюватися.

У Медфорді, штат Оклахома, на заводі з виробництва зрідженого газу ONEOK спалахнула сильна пожежа, повідомляє ABC News. У компанії заявили, що відомостей про постраждалих немає, водночас місцева влада закликала евакуюватися всіх, хто живе в радіусі 3 км від підприємства.

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"Будь ласка, уникайте нині будь-яких поїздок у Медфорд або через нього по шосе 81", — заявили в офісі шерифа округу Грант. Добровільна пожежна служба Дір-Крік також закликала людей уникати руху по шосе "через велику пожежу" на заводі.

У ONEOK заявили, що спільно з аварійно-рятувальними службами працюють над безпекою місцевого населення та співробітників підприємства. Про причини пожежі не повідомляється.

Як повідомлялося, наприкінці червня в США заарештували танкер із російськими нафтопродуктами, який прямував до Нового Орлеану. В березні США наклали нафтове ембарго щодо РФ. Під заборону серед іншого потрапив імпорт сирої російської нафти, нафтового палива, зрідженого природного газу та вугілля.

Нагадаємо, 6 липня на нафтогазовому родовищі Тенгіз у Казахстані пролунав вибух. Внаслідок вибуху двоє людей загинули, троє – отримали поранення. Інцидент стався незабаром після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про готовність використати вуглеводневий потенціал країни для стабілізації ситуації на світових ринках.