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У Таїланді спалахнув нічний клуб: 13 людей загинули (фото)

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Фото: Тапосирис Магна | Клуб "Mountain B" знаходиться в провінції Чонбурі на сході Таїланду

Вогонь швидко поглинув клуб "Mountain B", оскільки дах будівлі зроблений з легкозаймистих матеріалів. Наймолодшій жертві трагедії було 17 років.

У нічному клубі "Mountain B" у провінції Чонбурі на сході Таїланду сталася пожежа, в результаті загинули 13 людей та 43 постраждали. Про це повідомив місцевий телеканал Thairath.

Стан постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий. Полковник поліції Вуттіпонг Сомджай сказав Reuters, що пожежа в районі Саттахіп почалася близько 1:00 ночі за місцевим часом, усі жертви були громадянами Таїланду.

Телеканал CNN з посиланням на рятувальників повідомив, що наймолодшому із загиблих було 17 років.

Пожежа в тайському клубі — люди намагалися вийти в одні двері

Вогонь дуже швидко поширився по будівлі, тому що дах був зроблений з легкозаймистих матеріалів. Відвідувачі хотіли залишити місце, але там були лише одні двері без додаткових пожежних виходів.

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Пожежа дуже швидко поширилася по будівлі, тому що її дах зроблений з легкозаймистих матеріалів

Очевидці інциденту розповіли телеканалу, що вогонь виник на стелі і було чути щонайменше 2 вибухи. Лейтенант поліції сказав, що вдалося встановити особу власника клубу.

Тайський портал новин MGR online зазначає, що пожежу гасили більше 2 годин. Попередньою причиною займання називають коротке замикання,

Місцевий музикант Рафон Намтам регулярно виступає у "Mountain B" вечорами у понеділок. Він сказав CNN, що клуб відкрили 2 місяці тому. У ніч пожежі у закладі виступали DJ ONE, DJ Tiger та популярний у цьому районі молодіжний гурт Taew Naew.

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Пожежу в клубі "Mountain B" гасили понад 2 години

Намтам зазначив, що серед загиблих були вокаліст і клавішник Taew Naew, що вийшли на заміну, барабанщика групи підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Провінція Чонбурі розташована приблизно за 30 км на південь від міста Паттайя, популярного туристичного курорту в Таїланді.

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Провінція Чонбурі знаходиться біля тайського курорту Паттайя

Нагадаємо, що у російському місті Істра у Підмосков'ї горів великий склад маркетплейсу Ozon, вогонь поширився на 35 тис. квадратних метрів.

У столиці Башкортостану, місті Уфа 17 липня спалахнула будівля Арбітражного суду, в момент початку пожежі в будівлі було 3 особи.

Фокус також писав про пожежу на заводі з виробництва зрідженого газу ONEOK у Оклахомі.