Величезна пожежа на Кубі. Блискавка потрапила в нафтобазу: що відомо (відео)

Унаслідок техногенної катастрофи постраждала вже 121 людина, але пожежа на нафтобазі триває.

Третій день поспіль на базі зберігання палива біля кубинського порту Матансас вирує масштабна пожежа. Ще в п'ятницю ввечері, 8 серпня, у нафтобазу вдарила блискавка. Удар припав на один із восьми резервуарів зберігання нафти, почалася пожежа, яка поширилася на другий резервуар, і існує небезпека того, що полум'я охопить ще одну ємність із нафтою. Внаслідок пожежі сталися вибухи на нафтобазі та вже відомо, що постраждала щонайменше 121 особа, повідомляє Reuters.

Влада Куби заявила, що внаслідок катастрофи на місцевій нафтобазі, 1 особа загинула, не менше 121 людини постраждали, 36 із них доставили в лікарню, і 5 осіб перебувають у критичному стані. Повідомляється, що під час ліквідації пожежі зникли безвісти 17 пожежників. Із навколишніх районів влада евакуювала вже тисячу мешканців.

[ + – ] Пожежа на Кубі виникла через потрапляння блискавки в нафтобазу Фото: REUTERS

Нафтобаза в порту Матансас розташована за 60 км від столиці країни — Гавани. Бурхливу пожежу місцеві рятувальники не можуть ліквідувати самостійно, а тому попросили допомоги у ліквідації катастрофи в Мексики та Венесуели. Ці країни вже надіслали своїх пожежників і техніку.

Свою допомогу, за словами президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, запропонували не лише вищезгадані країни, а й Росія та Чилі. Технічні поради щодо ліквідації пожежі також надали США.

[ + – ] Нафтобаза в порту Матансас розташована за 60 км від столиці країни — Гавани Фото: REUTERS

За словами рятувальників, на нафтобазі сталося вже величезних 2 вибухи. Президент Куби відвідав місце катастрофи, і, за його словами, всі екстрені служби намагаються зупинити поширення вогню, а також запобігти розливу нафти. Дим від пожежі вже досяг Гавани, і мешканців столиці попередили про те, щоб вони по можливості уникали кислотних опадів.

Куба страждає від щоденних відключень електроенергії та нестачі палива. Ця пожежа, ймовірно, лише посилить ситуацію в країні, пише Reuters.

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За словами Хорхе Пінона з Університету штату Техас, що в США, кубинська нафтобаза складається з восьми резервуарів ємністю 300 000 барелів кожен.

[ + – ] Пожежа на нафтобазі може позначитися на роботі кубинської енергосистеми

"Це перевалочний пункт для різних теплоелектростанцій, тому це може дуже погано позначитися на енергосистемі Куби", — говорить Пінон.

[ + – ] Техногенна катастрофа потрапила на відео

Як уже писав Фокус, у травні цього року в Гавані стався вибух в історичному готелі "Саратога". Цей вибух повністю зруйнував два поверхи готелю.

Також Фокус писав про те, що кілька днів тому в Таїланді спалахнув нічний клуб. Унаслідок пожежі загинули 13 людей.

А в столиці Німеччини вибухнув склад із боєприпасами, і вогонь охопив приблизно 15 тисяч квадратних метрів лісового масиву, як уже писав Фокус.

Також нагадуємо, що під Москвою спалахнув склад інтернет-магазину Ozon. Пожежа охопила площу 35 тисяч квадратних метрів.