В Черногории официанты носили одежду с символикой российских оккупантов (фото)

Украинские дипломаты уже потребовали от своих коллег в Черногории официальные разъяснения касательно того, почему в стране легально работает заведение, поддерживающее развязанную Россией войну.

Официанты кафе "Руски Бар" в Подгорице (Черногория) носили на рабочей форме латинскую букву "Z" — символ российских оккупантов. Об этом сообщила ежедневная черногорская газета "Pobjeda".

СМИ опубликовал фото из кафе "Руски Бар". На переднем плане там действительно стоит человек в форме официанта. На груди у него белыми нитками вышит символ "Z".

Кроме того, стены зала кафе украшены советскими плакатами, на одном из которых — маршал Жуков.

[ + – ] Кафе в Подгорице, где обслуживающий персонал носит символы российских оккупантов

Реакция украинского посольства

"Посольство Украины в Черногории жестко и категорически осуждает поведение администрации кафе под названием "Русский Бар" в Подгорице, где официанты на рабочей одежде носят печально известную символику российской вооруженной агрессии против Украины — букву "Z", — говорится в официальном сообщении посольства.

Дипломаты также подчеркнули, что возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа.

Посольство уже направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

Как отреагировали владельцы кафе

Заметим, что "Руски Бар" разместил у себя на странице в "Фейсбук" материал "Pobjeda" и подписал публикацию "Мы служим людям".

[ + – ] Скандал с символом оккупантов продолжился в соцсетях

Кроме того, сммщики заведения ввязались в перепалку с пользователями соцсетей. В частности от имени заведения они опубликовали насмешливый комментарий "Разговаривай на сербском, если понял текст".

Также в переписке с пользователями сммщики кафе продолжали использовать запрещенный в ряде стран символ "Z".

Что из себя представляет "Руски Бар" в Подгорице

"Руски бар" — заведение в Подгорице на бульваре Джорджа Вашингтона. Расположено на первом этаже обычной панельной многоэтажки.

[ + – ] Дом, в котором находится кафе "Руски Бар"

Как можно заметить по фото, опубликованным в сети, кроме портрета советского маршала, владельцы украсили свое заведение большим деревянным гербом РФ.

[ + – ] Герб РФ - двухглавый орел

В заведении скудное меню и неудовлетворительные бытовые условия. Так, один из посетителей этого места пожаловался, что из меню ему предложили только русские щи. А туалет и вовсе оказался на улице.

[ + – ] Клиенты оставляют о кафе неудовлетворительные отзывы

[ + – ] В кафе неопрятная атмосфера

[ + – ] В кафе "Руски бар" из развлечений - только телевизор

Напомним, что Черногория лишь недавно выразила свою официальную позицию по поводу войны в Украине, которую развязала Россия. До этого государство хранило нейтралитет.

Кроме того, в конце января 2022 года государственное СМИ Черногории обвинило Украину в нападении на позиции боевиков ОРДЛО. Черногорская телерадиокомпания написала, что США и другие страны НАТО подогревают напряжение в Украине, потому что поставляют оружие в страну.