У Чорногорії офіціанти носили одяг із символікою російських окупантів (фото)

Українські дипломати вже зажадали від своїх колег у Чорногорії офіційних роз'яснень щодо того, чому в країні легально працює заклад, який підтримує розв'язану Росією війну.

Офіціанти кафе "Руски Бар" у Подгориці (Чорногорія) носили на робочій формі латинську букву "Z" — символ російських окупантів. Про це повідомила щоденна чорногорська газета Pobjeda.

ЗМІ опублікував фото із кафе "Руски Бар". На передньому плані там справді стоїть людина у формі офіціанта. На грудях у нього білими нитками вишитий символ "Z".

Крім того, стіни зали кафе прикрашені радянськими плакатами, на одному з яких маршал Жуков.

[ + – ] Кафе в Підгориці, де обслуговуючий персонал має символи російських окупантів

Реакція українського посольства

"Посольство України в Чорногорії жорстко та категорично засуджує поведінку адміністрації кафе під назвою "Російський Бар" у Подгориці, де офіціанти на робочому одязі носять відому символіку російської збройної агресії проти України — букву "Z", — говориться в офіційному повідомленні посольства.

Дипломати також наголосили, що обурені тим, що у столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало та відкрито підтримує російські злочини проти України та українського народу.

Посольство вже надіслало ноту до відповідних органів влади Чорногорії й чекатиме на офіційну реакцію.

Як відреагували власники кафе

Зауважимо, що "Руски Бар" розмістив у себе на сторінці у "Фейсбук" матеріал "Pobjeda" та підписав публікацію "Ми служимо людям".

[ + – ] Скандал із символом окупантів продовжився у соцмережах

Крім того, сммники закладу вплуталися в суперечку з користувачами соцмереж. Зокрема, від імені закладу вони опублікували глузливий коментар "Розмовляй сербською, якщо зрозумів текст".

Також у листуванні з користувачами сммники кафе продовжували використовувати заборонений у низці країн символ "Z".

Що являє собою "Руски Бар" у Подгориці

"Руски бар" — заклад у Подгориці на бульварі Джорджа Вашингтона. Розташований на першому поверсі звичайної панельної багатоповерхівки.

[ + – ] Будинок, в якому знаходиться кафе "Руски Бар"

Як можна помітити на фото, опубліковани в мережі, окрім портрета радянського маршала, власники прикрасили свій заклад великим дерев'яним гербом РФ.

[ + – ] Герб РФ — двоголовий орел

У закладі мізерне меню та незадовільні побутові умови. Так, один із відвідувачів цього місця поскаржився, що з меню йому запропонували лише російські щі. А туалет і зовсім опинився на вулиці.

[ + – ] Клієнти залишають про кафе незадовільні відгуки

[ + – ] У кафе неохайна атмосфера

[ + – ] У кафе "Руски бар" із розваг — лише телевізор

Нагадаємо, що Чорногорія лише нещодавно висловила свою офіційну позицію щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія. До цього держава зберігала нейтралітет.

Крім того, наприкінці січня 2022 року державне ЗМІ Чорногорії звинуватило Україну у нападі на позиції бойовиків ОРДЛО. Чорногорська телерадіокомпанія написала, що США та інші країни НАТО підігрівають напругу в Україні, бо постачають зброю до країни.