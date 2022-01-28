Державне ЗМІ Чорногорії звинуватило Україну в нападі на позиції бойовиків ОРДЛО

Чорногорська телерадіокомпанія написала, що США й інші країни НАТО підігрівають напругу в Україні, бо постачають зброю до країни.

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії опублікував новину про те, що Україна начебто напала на позиції російсько-окупаційних формувань у Луганській області. Вони посилаються на "офіцера пресслужби ЛНР" Олександра Мазейкіна. Вранці, 28 січня, на сайті чорногорської телерадіокомпанії RTCG з'явилася новина зі звинуваченнями України в обстрілі бойовиків під назвою "Українці напали на Луганську республіку?".

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У новини написали, що Україна порушує перемир'я. Начебто збройні сили України в районі підконтрольного Києву селища Троїцьке стріляли з артилерійського озброєння та великокаліберних кулеметів у бік окупованого бойовиками села Веселогорівка. У новині посилаються на слова "офіцера пресслужби ЛНР" Олександра Мазейкіна, він заявив, що внаслідок обстрілу загинув один проросійський бойовик.

При цьому на сайті телерадіокомпанії використовуються слова "ЛНР", "народне ополчення", "боєць народної міліції ЛНР" без жодних згадок про те, що частина Донецької та Луганської областей окупована та контролюється окупаційною адміністрацією РФ.

Також у новині повідомили, що Київ сконцентрував половину своїх військ на Донеччині. У підігріванні напруги звинуватили США та країни НАТО, які постачають зброю в Україну.

RTCG – державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію зі столиці Подгориці. Міжнародну версію каналу можна переглянути через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.

Штаб ООС повідомляв, що на позиції ЗСУ намагалася проникнути ворожа ДРГ в Луганській області. Ворог підійшов упритул до українських позицій, але згодом відступив, а всі рубежі українських військових залишаються незмінними.

Нагадаємо, раніше президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО. Під час спілкування з журналістами Зоран Міланович також назвав Революцію гідності в країні "державним переворотом". Хорватський президент додав, що його країна не братиме участі у вирішенні конфлікту Росії й України та відкличе всіх своїх солдатів із армії НАТО.