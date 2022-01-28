Государственное СМИ Черногории обвинило Украину в нападении на позиции боевиков ОРДЛО

Черногорская телерадиокомпания написала, что США и другие страны НАТО подогревают напряженние в Украине, потому что поставляют оружие в страну.

Сайт государственной телерадиокомпании Черногории опубликовал новость о том, что Украина якобы напала на позиции российско-окупационных формирований в Луганской области. Они ссылаются на "офицера пресс-службы ЛНР" Александра Мазейкина. Утром, 28 января, на сайте черногорской телерадиокомпании RTCG появилась новость с обвинениями Украины в обстрелах боевиков под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?".

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В новости написали, что Украина нарушает перемирие. Якобы вооруженные сили Украины в районе подконтрольного Киеву поселка Троицкое совершали обстрел из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в сторону оккупированного боевиками села Веселогоровка. В новости ссылаются на слова "офицера пресс-службы ЛНР" Александра Мазейкина, он заявил, что в результате обстрела погиб один пророссийский боевик.

При этом, на сайте телерадиокомпании используются слова "ЛНР", "народное ополчение", "боец народной милиции ЛНР" без каких либо упоминаний о том, что часть Донецкой и Луганской областей оккупирована и контролируется оккупационной администрацией РФ.

Также в новости сообщили, что Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе. В подогревании напряжения обвинили США и страны НАТО, которые поставляют оружие в Украину.

RTCG — государственная телекомпания Черногории. Канал осуществляет трансляцию из столицы Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.

Штаб ООС сообщал, что на позиции ВСУ пыталась проникнуть вражеская ДРГ в Луганской области. Враг подошел вплотную к украинским позициям, но со временем отступил, а все рубежи украинских военных остаются неизменными.

Напомним, ранее президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. Во время общения с журналистами Зоран Миланович также назвал Революцию достоинства в стране "государственным переворотом". Хорватский президент добавил, что его страна не будет принимать участие в решении конфликта России и Украины и отзовет всех своих солдат из армии НАТО.