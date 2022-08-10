Иск о геноциде украинского народа: в дело вступает Великобритания

Соединенное Королевство примет участие в рассмотрении дела о геноциде украинцев. Хотя до недавнего времени британские власти не вмешивались и официально не использовали термин геноцид применительно к российской агрессии.

На днях Великобритания подала заявление об участии в деле о геноциде, в котором Украина обвиняет Российскую Федерацию. Соответствующий иск рассматривает Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Зарубежные и украинские эксперты в области прав человека обвиняют Россию в геноциде во время вооруженного вторжения на территорию Украины.

Великобритания примет участие в рассмотрении дела о геноциде, хотя до недавнего времени британские власти не вмешивались и официально не использовали термин геноцид применительно к российской агрессии в Украине.

Согласно заявлению Международного суда ООН, в соответствии со статьей 63 Статута Международного суда, государства могут вмешиваться в разбирательство.

"Если какое-либо государство считает, что решение по делу может затронуть какой-либо его интерес правового характера, то это государство может обратиться в Суд с просьбой о разрешении вступить в дело", — говорится в статье.

Великобритания считает, что это дело "затрагивает важные вопросы, касающиеся Конвенции о геноциде" и что она "непосредственно заинтересована в толковании положений Конвенции судом в ходе рассмотрения дела".

В соответствии со статьей 83 Регламента Международного суда, Украине и Российской Федерации было предложено представить письменные замечания по заявлению Великобритании о вступлении в дело.

Что известно об иске Украины против РФ?

26 февраля 2022 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге.

Украина пытается доказать, что Российская Федерация без каких-либо законных оснований начала военные действий в Украине, что у РФ нет и не было каких бы то ни было оправданий для применения геноцида в отношении украинцев.

16 марта 2022 года суд принял временные меры. Такое решение представители суда объяснили тем, что в течение времени, необходимого для вынесения решения, Украина понесет непоправимый ущерб.

Представители РФ не явились на заседание суда 7 марта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение суда в РФ не смогут принято во внимание, сославшись понятие о "согласии сторон".

Ранее Фокус сообщал, что больше 40 стран поддержали уголовное производства против РФ в Международном суде. Согласно заявлению ЕС, РФ должна выплатить Украине репарации по конвенции о геноциде. В заявлении Евросоюза и 43 стран содержится информация о том, что нарушения международного права влекут за собой и международную ответственность со стороны Российской Федерации.