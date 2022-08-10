Позов про геноцид українського народу: у справу вступає Великобританія

Сполучене Королівство візьме участь у розгляді справи щодо геноциду українців. Хоча донедавна британська влада не втручалася і офіційно не використовувала термін геноцид стосовно російської агресії.

Днями Великобританія подала заяву про участь у справі геноциду, в якій Україна звинувачує Російську Федерацію. Відповідний позов розглядає Міжнародний суд ООН у Гаазі. Про це повідомляється у пресрелізі суду.

Зарубіжні та українські експерти з прав людини звинувачують Росію в геноциді під час збройного вторгнення на територію України.

Великобританія візьме участь у розгляді справи про геноцид, хоча донедавна британська влада не втручалася і офіційно не використовувала термін геноцид стосовно російської агресії в Україні.

Відповідно до заяви Міжнародного суду ООН, відповідно до статті 63 Статуту Міжнародного суду, держави можуть втручатися у розгляд.

"Якщо будь-яка держава вважає, що рішення у справі може торкнутися будь-якої її інтересу правового характеру, то ця держава може звернутися до Суду з проханням про дозвіл вступити в справу", — йдеться у статті.

Великобританія вважає, що ця справа "зачіпає важливі питання щодо Конвенції про геноцид" і що вона "безпосередньо зацікавлена у тлумаченні положень Конвенції судом під час розгляду справи".

Відповідно до статті 83 Регламенту Міжнародного суду, Україні та Російської Федерації було запропоновано подати письмові зауваження щодо заяви Великобританії про вступ до справи.

Що відомо про позов України проти РФ?

26 лютого 2022 року Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Україна намагається довести, що Російська Федерація без будь-яких законних підстав розпочала воєнні дії в Україні, що в РФ немає і не було жодних виправдань для застосування геноциду щодо українців.

16 березня 2022 року суд вжив тимчасових заходів. Таке рішення представники суду пояснили тим, що протягом часу, необхідного для ухвалення рішення, Україна зазнає непоправних збитків.

Представники РФ не з'явилися на засідання суду 7 березня. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення суду в РФ не зможуть прийнято до уваги, пославшись на поняття про "згоду сторін".

Раніше Фокус повідомляв, що понад 40 країн підтримали кримінальне провадження проти РФ у Міжнародному суді. Згідно з заявою ЄС, РФ має виплатити Україні репарації щодо конвенції про геноцид. У заяві Євросоюзу та 43 країн міститься інформація про те, що порушення міжнародного права спричиняють і міжнародну відповідальність з боку Російської Федерації.