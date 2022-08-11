Улица Независимости Украины. Посольство России в Риге отказывается менять адресную табличку

Рижская дума не может оштрафовать российскую дипмиссию, так как это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

С момента переименования участка улицы Антонияс в Риге, где находится посольство Российской Федерации, в "улицу Независимости Украины" прошло пять месяцев, однако на здании посольства по-прежнему висит табличка со старым адресом. сообщает Delfi.

Решение Рижской думы от 10 марта предполагало, что в течение двух месяцев на участке улице должны разместить новые указатели. На смену адресов расположенных там объектов дума отвела месяц. За счет городского бюджета для российского посольства изготовили таблички с новым название, их передали в консульский отдел МИД, чтобы министерство попросило россиян их установить. Однако сотрудники посольства проигнорировали просьбу.

В латвийском МИДе заверили журналистов, что россияне осведомлены о переименовании улицы и смене официального адреса посольства, а также они получили указание сменить адресные таблички. Однако штрафовать их невозможно, так как на дипломатические представительства, распространяется иммунитет, предусмотренный Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года.

"Вопрос решается, соблюдая положения Венской конвенции", — подчеркнули в МИД.

Издание напоминает, что решение о переименовании улицы, на которой находится российское посольство, приняли и в литовской столице Вильнюсе. Улица стала носить имя "Героев Украины".

Напомним, весной литовские активисты окрасили в цвет крови озеро напротив посольства России в престижном районе Вильнюса Жверинас.

Также сообщалось, что в финских городах, расположенных неподалеку от российской границы, решили регулярно включать гимн Украины. Также там подняли украинские флаги и установили плакаты, рассказывающие о российском вторжении. Эти меры направлены на поддержку украинцев, а также на воздействие на россиян, которые приезжают в Финляндию за покупками.