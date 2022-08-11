Корейские слезы: в КНДР депутаты парламента разрыдались, узнав о болезни "вождя" (видео)

Эмоциональное выступление сестры лидера КНДР Ким Е Чжон заставило депутатов вытирать слезы, когда она рассказала о том, что у ее брата из-за коронавируса пропал вкус и обоняние.

Северокорейское телевидение впервые показало видео выступления сестры лидера КНДР Ким Е Чжон. Как только она эмоционально рассказала, что во время заболевания коронавирусому "вождя" пропал вкус и обоняние, публика разрыдалась. Видео опубликовано на Twitter американского сайта NK News.

Во время выступления Ким Е Чжон зрители так прониклись ее словами, что не сдержали свои эмоции и начали вытирать слезы.

В публикации американских журналистов не уточняется о месте выступления Ким Е Чжон, однако судя по фото из открытых источников, она произнесла свою речь перед членами Верховного Народного Собрания КНДР.

[ + – ] Зал заседания Верховного Народного Собрания КНДР

Угрозы в адрес Южной Кореи

Еще Ким Е Чжон, которая занимает должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) пригрозила уничтожить власти Южной Кореи в случае, если они попытается занести на территорию страны COVID-19. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство "Йонхап".

"Если враг будет упорствовать в таких опасных делах, как способствование проникновению вируса в нашу страну, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей", — заявила она.

Ким Е Чжон считает, что коронавирус начал распространяться в КНДР от южных границ. По ее словам, неоспоримым фактом является то, что один человек либо какой-то один предмет, зараженный вирусом, может в кратчайшее время заразить большое количество людей. В связи с этим Ким Е Чжон отметила опасность большого количества мусора на границе с Южной Кореей, назвав действия соседей "неэтичным преступлением".

"Исходя из этого, мы приходим к выводу, что больше не можем не замечать непрерывный поток мусора из Южной Кореи. Это просто неэтичное преступление. Важно то, что южнокорейские марионетки продолжают вбрасывать листовки и грязные предметы на нашу территорию", — подчеркнула она.

[ + – ] Ким Чен Ын со своей сестрой

Угрозы со стороны КНДР прозвучали после того как, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно объявил о победе чрезвычайной кампании по борьбе с вирусом COVID-19. Ким сделал это заявление во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, на котором он председательствовал накануне.

[ + – ] Ким Чен Ын в аптеке в Пхеньяне

По данным агентства "Йонхап" Пхеньян объявил о первом случае заболевания COVID-19 12 мая и ввел общенациональный карантин. Ежедневное количество заболевших коронавирусом в КНДР достигло нуля 29 июля после пика в 392 920 случаев 15 мая.

Ранее Ким Е Чжон также угрожала уничтожить Южную Корею, заявив, что если она решится на "военную конфронтацию", то КНДР сразу же применит ядерное оружие. По ее словам, Пхеньян без колебаний применит ЯО, не выстрелив в сторону соседей ни одной пули и ни одного снаряда.