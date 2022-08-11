Корейські сльози: у КНДР депутати парламенту розплакалися, дізнавшись про хворобу "вождя" (відео)

Емоційний виступ сестри лідера КНДР Кім Е Чжон змусив депутатів витирати сльози, коли вона розповіла про те, що її брат через коронавірус втратив смак і нюх.

Північнокорейське телебачення вперше показало відео виступу сестри лідера КНДР Кім Е Чжон. Як тільки вона емоційно розповіла, що під час захворювання на коронавірус у "вождя" зник смак і нюх, публіка розридалася. Відео опубліковано на Twitter американського сайту NK News.

Під час виступу Кім Е Чжон глядачі так перейнялися її словами, що не стримали своїх емоцій і почали витирати сльози.

У публікації американських журналістів не уточнюється про місце виступу Кім Е Чжон, проте, судячи з фото з відкритих джерел, вона виголосила свою промову перед членами Верховної Народної Зборів КНДР.

[ + – ] Зал засідання Верховної Народної Зборів КНДР

Погрози на адресу Південної Кореї

Ще Кім Е Чжон, яка обіймає посаду заступника завідувача відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії Кореї (ТПК), пригрозила знищити владу Південної Кореї у разі, якщо та спробує занести на територію країни COVID-19. Про це повідомляє південнокорейська інформаційна агенція "Йонхап".

"Якщо ворог управлятиметься в таких небезпечних справах, як сприяння проникненню вірусу в нашу країну, ми відповімо на це не лише знищенням вірусу, а й знищенням південнокорейської влади", — заявила вона.

Кім Е Чжон вважає, що коронавірус почав поширюватися в КНДР від південних кордонів. За її словами, незаперечним фактом є те, що одна людина або один предмет, заражений вірусом, може в найкоротший час заразити велику кількість людей. У зв'язку з цим Кім Е Чжон наголосила на небезпеці великої кількості сміття на кордоні з Південною Кореєю, назвавши дії сусідів "неетичним злочином".

"Виходячи з цього, ми доходимо висновку, що більше не можемо не помічати безперервний потік сміття з Південної Кореї. Це просто неетичний злочин. Важливо те, що південнокорейські маріонетки продовжують вкидати листівки та брудні предмети на нашу територію", — наголосила вона.

[ + – ] Кім Чен Ин зі своєю сестрою

Погрози з боку КНДР пролунали після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин урочисто оголосив про перемогу надзвичайної кампанії боротьби з вірусом COVID-19. Кім зробив цю заяву під час національної наради щодо протиепідемічних заходів, на якій він головував напередодні.

[ + – ] Кім Чен Ин в аптеці в Пхеньяні

За даними агентства "Йонхап", Пхеньян оголосив про перший випадок захворювання COVID-19 12 травня і ввів загальнонаціональний карантин. Щоденна кількість хворих на коронавірус в КНДР досягла нуля 29 липня після піку в 392 920 випадків 15 травня.

Раніше Кім Е Чжон також погрожувала знищити Південну Корею, заявивши, що якщо вона зважиться на "військову конфронтацію", то КНДР одразу застосує ядерну зброю. За її словами, Пхеньян без вагань застосує ЯЗ, не вистріливши у бік сусідів жодної кулі та жодного снаряда.