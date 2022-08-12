Лиса ворвалась в Эдинбургский зоопарк и убила старейшего пингвина в мире

Северному хохлатому пингвину по кличке Миссис Воловиц было 35 лет

В Эдинбурском зоопарке произошло печальное событие: лиса залезла в вольер к пингвинам и убила старейшего северного хохлатого пингвина в мире по кличке Миссис Воловиц. Об этом пишет Daily Mail.

Миссис Воловиц было 35 лет. Другие пингвины не пострадали.

В сообщении в социальных сетях представители зоопарка написали, что уникального пингвина больше нет.

"Мы знаем, что многие из вас любили Миссис Воловиц, нашего старейшего пингвина. К сожалению, мы потеряли ее прошлой ночью после того, как лиса ворвалась в наш вольер с пингвинами. К счастью, остальные члены нашей колонии не пострадали и чувствуют себя хорошо. Нам будет ее не хватать", — говорится в сообщении.

[ + – ] Рокхоппер Миссис Воловиц 35 лет жила в Эдинбургском зоопарке Фото: Соцсети

Северный хохлатый пингвин, или "рокхоппер" водится на островах Тристан-да-Кунья и Гоф, в южной части Атлантического океана. Этот вид считается "находящимся в опасности".

Продолжительность жизни северных рокхопперов в дикой природе составляет от 10 до 15 лет, а в неволе — около 20 лет.

Так что Миссис Воловиц была настоящим рекордсменом, и если бы не атака лисы, она бы могла прожить еще много лет.

В зоопарке заявили, что смотрители начали внеочередную проверку всех вольеров, но дикие звери частенько проникают в вольеры. Этого не избежать.

Всего в Эдинбургском зоопарке живет колония из 100 пингвинов трех видов.

Напомним, в прошлом году в лондонском Тауэре сообщили, что исчез один из воронов. Новость о том, что пропала и, скорей всего, погибла 14-летняя Мерлина, вызвала бурю в соцсетях.

По поверью, если в Тауэре останется меньше шести воронов, Великобританию ждут несчастья.

"Конечно, как еще этот год мог начаться? Я не суеверный, но когда вороны покидают Тауэр – добра не жди", — писали британцы в соцсетях. Мерлину так и не нашли, но у смотрителей Тауэра всегда есть "запасные" вороны, так что пропажу уже восполнили.