Лиса ворвалась в Эдинбургский зоопарк и убила старейшего пингвина в мире
Северному хохлатому пингвину по кличке Миссис Воловиц было 35 лет
В Эдинбурском зоопарке произошло печальное событие: лиса залезла в вольер к пингвинам и убила старейшего северного хохлатого пингвина в мире по кличке Миссис Воловиц. Об этом пишет Daily Mail.
Миссис Воловиц было 35 лет. Другие пингвины не пострадали.
В сообщении в социальных сетях представители зоопарка написали, что уникального пингвина больше нет.
"Мы знаем, что многие из вас любили Миссис Воловиц, нашего старейшего пингвина. К сожалению, мы потеряли ее прошлой ночью после того, как лиса ворвалась в наш вольер с пингвинами. К счастью, остальные члены нашей колонии не пострадали и чувствуют себя хорошо. Нам будет ее не хватать", — говорится в сообщении.
Северный хохлатый пингвин, или "рокхоппер" водится на островах Тристан-да-Кунья и Гоф, в южной части Атлантического океана. Этот вид считается "находящимся в опасности".
Продолжительность жизни северных рокхопперов в дикой природе составляет от 10 до 15 лет, а в неволе — около 20 лет.
Так что Миссис Воловиц была настоящим рекордсменом, и если бы не атака лисы, она бы могла прожить еще много лет.
В зоопарке заявили, что смотрители начали внеочередную проверку всех вольеров, но дикие звери частенько проникают в вольеры. Этого не избежать.
Всего в Эдинбургском зоопарке живет колония из 100 пингвинов трех видов.
Напомним, в прошлом году в лондонском Тауэре сообщили, что исчез один из воронов. Новость о том, что пропала и, скорей всего, погибла 14-летняя Мерлина, вызвала бурю в соцсетях.
По поверью, если в Тауэре останется меньше шести воронов, Великобританию ждут несчастья.
"Конечно, как еще этот год мог начаться? Я не суеверный, но когда вороны покидают Тауэр – добра не жди", — писали британцы в соцсетях. Мерлину так и не нашли, но у смотрителей Тауэра всегда есть "запасные" вороны, так что пропажу уже восполнили.