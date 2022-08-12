Лисиця увірвалася в Единбурзький зоопарк і вбила найстарішого пінгвіна у світі

Північному чубатому пінгвіну на прізвисько Місіс Воловіц було 35 років.

В Единбурзькому зоопарку сталася сумна подія: лисиця залізла у вольєр до пінгвінів і вбила найстарішого північного чубатого пінгвіна у світі на прізвисько Місіс Воловіц. Про це пише Daily Mail.

Місіс Воловіц було 35 років. Інші пінгвіни не постраждали.

У повідомленні в соціальних мережах представники зоопарку написали, що унікального пінгвіна більше немає.

"Ми знаємо, що багато хто з вас любив Місіс Воловіц, нашого найстарішого пінгвіна. На жаль, ми втратили її минулої ночі після того, як лисиця увірвалася в наш вольєр із пінгвінами. На щастя, решта членів нашої колонії не постраждала та почувається добре. Нам її не вистачатиме", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Рокгопер Місіс Воловіц 35 років жила в Единбурзькому зоопарку Фото: Соцсети

Північний чубатий пінгвін, або "рокгопер", водиться на островах Тристан-да-Кунья та Гоф у південній частині Атлантичного океану. Цей вид вважається таким, що "перебуває в небезпеці".

Тривалість життя північних рокгоперів у дикій природі становить від 10 до 15 років, а в неволі — близько 20 років.

Тож Місіс Воловіц була справжньою рекордсменкою, і якби не атака лисиці, вона могла б прожити ще багато років.

У зоопарку заявили, що наглядачі розпочали позачергову перевірку всіх вольєрів, але дикі звірі частенько проникають у вольєри. Цього не уникнути.

Загалом в Единбурзькому зоопарку мешкає колонія зі 100 пінгвінів трьох видів.

Нагадаємо, минулого року в лондонському Тауері повідомили, що зник один із воронів. Новина про те, що зникла та, швидше за все, загинула 14-річна Мерліна, викликала шквал у соцмережах.

За повір'ям, якщо в Тауері залишиться менше шести воронів, на Велику Британію чекають на нещастя.

"Звичайно, як ще цей рік міг початися? Я не забобонний, але коли ворони покидають Тауер — добра не чекай", — писали британці в соцмережах. Мерліну так і не знайшли, але в доглядачів Тауера завжди є "запасні" ворони, тож пропажу вже заповнили.