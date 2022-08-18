"Операция" в Украине никому в ЕС не навредила: Медведев просит возобновить торговлю с РФ

После ухода европейских компаний из РФ в стране остро ощущается дефицит качественных товаров, однако Медведев почему-то упомянул о "пустых полках в холодильниках" у жителей Европы.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о тенденцию к тому, что все больше стран ЕС заявляют о разрыве любых связей с РФ. Об этом он написал в своем Telegram.

Российский чиновник в свойственной ему манере прокомментировал такое стремление "нищих балтийцев", "оголтелых поляков" и "бегущих в НАТО финнов", которые соревнуются за то, кто злее расскажет о желании порвать с РФ.

Он отметил запрет на выдачу виз для россиян в некоторых странах Евросоюза и пренебрежение русской культурой — музыкой, литературой и живописью. При этом он утверждает, что больше половины жителей ЕС якобы стремятся возобновить прежние отношения с РФ, чтобы в местных котельных текли именно российские энергоносители, чтобы музеи Европы посещали именно туристы из РФ, а, в свою очередь, на российском рынке продавались европейские товары. В подтверждение своих слов он приводит результаты неких "соцопросов".

Медведев также высказался о том, что европейцы готовы к неудобствам ради Украины и привел псевдоцитату из Оруэлла, назвав холод в батареях — теплом европейской солидарности.

По словам бывшего президента РФ, европейцы готовы экономить ради того, чтобы наказать далекую "дремучую Россию", "которая ни одному из граждан ЕС своей "операцией" в Украине ничем не навредила".

Судя по содержанию поста, после ухода европейских компаний из РФ, в стране остро ощущается дефицит качественных товаров, однако Медведев почему-то упомянул о "пустых полках в холодильниках" у жителей Европы.

"Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения", — настаивает Медведев, по мнению которого жители Европы должны призвать руководителей своих стран к ответу за холод в домах.

Напомним, что, по мнению экс-президента РФ, Украина может исчезнуть с карты мира, и назвал Джо Байдена "странным дедушкой с деменцией", любящим другую страну больше своей.

Ранее Фокус сообщал, что в США потребовали передать Украине ракеты ATACMS и пригрозили РФ ядерным возмездием. Ракеты дальностью 300 км позволили бы поражать цели в любой точке Крыма.