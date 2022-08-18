"Операція" в Україні нікому в ЄС не нашкодила": Медведєв просить відновити торгівлю з РФ

Після відходу європейських компаній з РФ у країні гостро відчувається дефіцит якісних товарів, проте Медведєв чомусь згадав про "порожні полиці в холодильниках" у жителів Європи.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловився про тенденцію до того, що дедалі більше країн ЄС заявляють про розрив будь-яких зв'язків з РФ. Про це він написав у своєму Telegram.

Російський чиновник у властивій йому манері прокоментував таке прагнення "бідних балтійців", "шалених поляків" і "фінів, які біжать у НАТО", котрі змагаються за те, хто зліше розповість про бажання порвати з РФ.

Він зазначив заборону на видавання віз для росіян у деяких країнах Євросоюзу та зневагу до російської культури — музики, літератури та живопису. При цьому він стверджує, що понад половина мешканців ЄС нібито прагнуть відновити колишні відносини з РФ, щоб до місцевих котелень текли саме російські енергоносії, щоб музеї Європи відвідували саме туристи з РФ, а, зі свого боку, на російському ринку продавалися європейські товари. На підтвердження своїх слів він наводить результати якихось "соцопитувань".

Медведєв також висловився про те, що європейці готові до незручностей заради України та навів псевдоцитату з Орвелла, назвавши холод у батареях — теплом європейської солідарності.

За словами колишнього президента РФ, європейці готові економити заради того, щоб покарати далеку "дрімучу Росію", "яка жодному з громадян ЄС своєю "операцією" в Україні нічим не нашкодила".

Судячи з вмісту допису, після відходу європейських компаній з РФ, у країні гостро відчувається дефіцит якісних товарів, проте Медведєв чомусь згадав про "порожні полиці в холодильниках" у жителів Європи.

"Ми, звичайно, хочемо мирної співпраці, торгівлі, обмінів та інших нормальних для всіх речей. Ні від кого не закриваємося, підтримуємо будь-які здорові пропозиції", — наполягає Медведєв, на думку якого жителі Європи повинні закликати керівників своїх країн до відповіді за холод у будинках.

Нагадаємо, що, на думку експрезидента РФ, Україна може зникнути з карти світу, і назвав Джо Байдена "дивним дідусем із деменцією", який любить іншу країну більше за свою.

Раніше Фокус повідомляв, що в США вимагали передати Україні ракети ATACMS і пригрозили РФ ядерною відплатою. Ракети дальністю 300 км дозволили б уражати цілі у будь-якій точці Криму.