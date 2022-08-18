После сноса советского танка Эстония подверглась масштабной атаке российских хакеров

По данным журналистов, ответственность за нападения взяла на себя связанная с РФ хакерская группа Killnet. DDoS -атаки были направлены на госучреждения и частные компании.

В четверг, 18 августа, заместитель главы Минцифры Эстонии Луукас Ильвес заявил, что накануне страна подверглась самым масштабным кибератакам с 2007 года. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Сообщается, что ответственность за ущерб взяла на себя связанная с РФ хакерская группировка Killnet, а атаки были нацелены на госучреждения и частные компании.

Взломы произошли на следующий день после того, как в городе Нарва снесли памятник советскому танку и за день до официальной приостановки действия российских туристических виз.

"Вчера Эстония подверглась самым масштабным кибератакам с 2007 года. От DDoS -атак пострадал как общественный, так и частный сектор. Лишь за небольшими исключениями веб-сайты оставались полностью доступными на протяжении дня. В Эстонии их практически не заметили", — написал Ильвес.

По официальным данным, в последние сутки имело место 12 атак на различные госучреждения, веб-сайты и четыре атаки на организации частного сектора.

Со слов министра, это крупнейшие атаки с 2007 года, когда хакера на протяжении 22 дней атаковали эстонские порталы после демонтажа памятника советскому солдату.

В Эстонии придерживаются версии о том, что за атаками 2007 года стоит российское правительство, нападения были направлены на различные правительственные сайты и веб-ресурсы местной прессы. Все это продолжалось в течение 22 дней.

Ранее Фокус сообщал, что власти Эстонии закрыли границу с РФ. КПП "Нарва-Ивангород" больше не пропускает ни эстонцев, ни россиян.

Напомним, что в Хельсинки демонтировали советский монумент "Мир во всем мире", подаренный Кремлем. На месте снесенного памятника установят пешеходную дорожку.