Після знесення радянського танка Естонія зазнала масштабної атаки російських хакерів

За даними журналістів, відповідальність за напад взяла на себе пов'язана з РФ хакерська група Killnet. DDoS-атаки були спрямовані на держустанови та приватні компанії.

У четвер, 18 серпня, заступник голови Мінцифри Естонії Луукас Ільвес заявив, що напередодні країна зазнала наймасштабніших кібератак із 2007 року. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що відповідальність за збитки взяло на себе пов'язане з РФ хакерське угруповання Killnet, а атаки були спрямовані на держустанови та приватні компанії.

Злами сталися наступного дня після того, як у місті Нарва знесли пам'ятник радянському танку й за день до офіційного припинення дії російських туристичних віз.

"Учора Естонія зазнала наймасштабніших кібератак із 2007 року. Від DDoS-атак постраждав як цивільний, так і приватний сектор. Лише за невеликими винятками вебсайти залишалися повністю доступними протягом дня. В Естонії їх практично не помітили", — написав Ільвес.

За офіційними даними, в останню добу відбулося 12 атак на різні держустанови, вебсайти та чотири атаки на організації приватного сектору.

За словами міністра, це найбільші атаки з 2007 року, коли хакери протягом 22 днів атакували естонські портали після демонтажу пам'ятника радянському солдатові.

В Естонії дотримуються версії про те, що за атаками 2007 року стоїть російський уряд, напади були спрямовані на різні урядові сайти та вебресурси місцевої преси. Все це тривало протягом 22 днів.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Естонії закрила кордон з РФ. КПП "Нарва-Івангород" більше не пропускає ні естонців, ні росіян.

Нагадаємо, що в Гельсінкі демонтували радянський монумент "Мир у всьому світі", подарований Кремлем. На місці знесеної пам'ятки встановлять пішохідну доріжку.