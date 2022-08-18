Планирует затяжную войну: Путин вернул звание "матери-героини" женщинам с 10 детьми

Так в РФ пытаются бороться с демографическим кризисом. По данным Росстата, с января по май наблюдалось рекордное сокращение населения — в среднем на 86 тысяч человек в месяц.

На текущей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о восстановлении советского звания "Матери-героини" для женщин, у которых 10 и более детей. Так в РФ пытаются смягчить последствия демографического кризиса. Об этом сообщает CNN.

Это звание в СССР появилось по окончании Второй мировой, когда советское население уменьшилось на десятки миллионов. С распадом же СССР в 1991 году исчезла и премия.

Выплачивать по 1 миллиону рублей (а это примерно 16 500 долларов) будут российским матерям, когда 10-му ребенку исполнится год, при этом все остальные 10 детей должны быть живы.

Согласно недавним данным Росстата, с января по май наблюдалось рекордное сокращение российского населения, численность жителей РФ ежемесячно уменьшалась в среднем на 86 тысяч человек.

К тому же, российские войска несут значительные потери в Украине, но реальные данные о потерях Минобороны РФ не разглашает.

[ + – ] Данные Генштаба ВСУ о потерях российских военных в Украине.

Согласно новейшим данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение российских войск, погибших россиян в Украине уже 44 300.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Медведев заявил, что "операция" в Украине никому в ЕС не навредила, и призвал возобновить торговлю и туризм с РФ.

Напомним, что в США требуют от Байдена передать Украине ракеты ATACMS и угрожают России ядерным ответом.