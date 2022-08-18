Планує затяжну війну: Путін повернув звання "матері-героїні" жінкам із 10 дітьми

Так у РФ намагаються боротися з демографічною кризою. За даними Росстату, із січня до травня спостерігалося рекордне скорочення населення — в середньому на 86 тисяч осіб на місяць.

Цього тижня президент РФ Володимир Путін підписав указ про відновлення радянського звання "Матері-героїні" для жінок, які мають 10 і більше дітей. Так у РФ намагаються пом'якшити наслідки демографічної кризи. Про це повідомляє CNN.

Це звання в СРСР з'явилося після закінчення Другої світової, коли радянське населення зменшилося на десятки мільйонів. З розпадом СРСР у 1991 році зникла і премія.

Виплачуватимуть по 1 мільйону рублів (а це приблизно 16 500 доларів) російським матерям, коли 10-ій дитині виповниться рік, разом з тим всі інші 10 дітей мають бути живі.

Згідно з недавніми даними Росстату, із січня по травень спостерігалося рекордне скорочення російського населення, чисельність жителів РФ щомісяця зменшувалась у середньому на 86 тисяч осіб.

До того ж російські війська зазнають значних втрат в Україні, але реальних даних про втрати Міноборони РФ не розголошує.

[ + – ] Дані Генштабу ЗСУ про втрати російських військових в Україні

Згідно з найновішими даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ, загиблих росіян в Україні вже 44 300.

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Медведєв заявив, що "операція" в Україні нікому в ЄС не зашкодила і закликав відновити торгівлю та туризм з РФ.

Нагадаємо, що у США вимагають від Байдена передати Україні ракети ATACMS та погрожують Росії ядерною відповіддю.