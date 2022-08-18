Западные юристы хотят отобрать у россиян активов на сумму в $1 триллион, — Bloomberg

Большую часть денег, которые будут получены в результате судебных исков, планируется передать украинцам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ.

Группа юристов, возглавляемые британскими компаниями McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP ищут спонсоров, чтобы принять участие в серии судебных исков над российскими компаниями и частными лицами, попавшими под санкции. Речь идет о том, чтобы отсудить российские активы на сумму 1 триллион долларов, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, по этому вопросу группа адвокатов обратилась к хедж-фондам, семейным офисам и фирмам, занимающимся судебным финансированием. Сообщается, что вырученные средства будут в основном использованы для компенсации украинцам убытков, понесенных в результате вторжения России, а инвесторы получат долю от всех успешных судебных исков.

Адвокаты, которые называют себя "Альянсом за справедливость в Украине", отмечают, что речь действительно идет о колоссальной сумме, однако разблокирование подсанкционных активов, большая часть которых находится в оффшорных юрисдикциях, будет сложным и длительным процессом. Тем не менее, по словам одного из партнеров лондонской компании Mishcon Бена Брэндона, они вполне осознают — это новаторская идея.

"Очень многое будет зависеть от аппетита клиентов, аппетита спонсоров и аппетита судов, чтобы попытаться провернуть это дело", — сказал он.

Один из собеседников издания также согласился с тем, что финансирование исков, направленных против государственных чиновников и россиян, которые связаны с президентом Владимиром Путиным, скорее всего, будет сопряжено с юридическими трудностями. Ситуация осложняется еще и тем фактом, что около 20 россиян, включая олигархов Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена, подали жалобы в европейские суды, с требованием отменить санкции против них.

Юристы уже столкнулись с первыми неудачами — есть информация, что один хедж-фонд уже отклонил предложение. Кроме того, как сообщают журналисты, адвокатам также отказали в Украине, где они безуспешно просили средства у украинских миллиардеров.

Сейчас юристы работают над краудфандинговой платформой в содействии со множеством других юридических фирм, а также с изданием Bellingcat.

Кто получит компенсацию

Адвокаты считают, что запуск гражданского иска с целью получения финансовой компенсации для жертв террористических актов совершенно не лишен прецедентов. Так первый иск будет определять судьбу российских активов на сумму 200 млн долларов. По словам партнера-основателя лондонской компании McCue Jury & Partners Джейсона МакКью, в настоящее время юристы ищут финансирование для судебных исков против попавших под санкции россиян в Великобритании от имени 50 000 украинских беженцев.

"Это для обычных людей и обычных предпринимателей, мясника, пекаря и изготовителя подсвечников", — сказал Маккью.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала идею конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины. Конфискованные активы могут быть переданы или украинскому государству, или физическим лицам в качестве репараций.